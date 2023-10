Super-campionul din box care a obținut a 60-a victorie la profesioniști: ”Nimeni nu-l poate învinge”

Boxerul mexican Saul ''Canelo'' Alvarez l-a învins sâmbătă seara la puncte pe americanul Jermell Charlo în gala de la Las Vegas (Nevada, Statele Unite) şi şi-a păstrat titlurile mondiale la categoria super mijlocie.

Superior pe tot parcursul luptei, 'Canelo' (33 de ani) a obţinut cea de-a 60-a victorie la profesionişti (2 remize, 2 înfrângeri) prin decizie unanimă a juriului, 119-108, 118-109 şi 118-109.

Alvarez, 33 ani, îşi pusese în joc centurile mondiale IBF, WBA, WBC şi WBO contra lui Charlo, 33 ani, care a urcat două categorii de la superwelter (mijlocie-uşoară), unde deţinea centurile WBA, WBC, IBF şi WBO, pentru a-l înfrunta pe campionul mexican.

Charlo (1,80 m), cu 35 victorii, un egal şi o înfrângere, avea avantajul alonjei faţă de ''Canelo'' (1,75 m), dar mexicanul era dat favorit, fiind mai puternic şi mai experimentat.

"Sunt încă puternic. Pe Canelo nimeni nu-l poate învinge. Am muncit din greu în ultimele luni, departe de familia mea. Iubesc boxul, el m-a făcut ceea ce sunt acum", a spus mexicanul la finalul confruntării.

Saul Alvarez a boxat ultima oară în luna mai, când l-a învins la puncte pe britanicul John Ryder, în timp ce Charlo nu a mai luptat din mai 2022, când şi-a apărat cu succes centurile contra argentinianului Brian Carlos Castano.

Ultima înfrângere a lui ''Canelo'' datează din mai 2022, când s-a înclinat în faţa rusului Dmitri Bivol în limitele categoriei semigrea.

