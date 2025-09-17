Bucureștiul, în Top 3 orașe europene în care oamenii au fost "uciși" de căldură în această vară STUDIU

Încălzirea globală provocată de oameni a fost responsabilă pentru aproximativ 16.500 de decese în orașele europene în această vară, potrivit unui studiu preliminar publicat de climatologi și cercetători în domeniul sănătății, care spun că numărul deceselor ar putea fi chiar mai mare. Anul acesta a fost a patra cea mai fierbinte vară înregistrată pe continent, scrie France 24.

Oamenii de știință au estimat miercuri, 17 septembrie, că creșterea temperaturilor cauzată de schimbările climatice cauzate de om a fost responsabilă pentru aproximativ 16.500 de decese în orașele europene în această vară, folosind modele pentru a estima numărul deceselor înainte de publicarea datelor oficiale.

Studiul, realizat rapid, este cel mai recent efort al cercetătorilor în domeniul climei și sănătății de a lega rapid numărul deceselor din timpul valurilor de căldură de încălzirea globală – fără a aștepta luni sau ani pentru publicarea într-o revistă evaluată de colegi.

Decesele estimate nu au fost înregistrate efectiv în orașele europene, ci au reprezentat o proiecție bazată pe metode precum modelarea utilizată în studiile evaluate anterior de colegi.

Adunând decesele din orașele studiate și clasificându-le pe țări, cele mai grave situații au fost în Italia – 4.597 de decese în plus cauzate de schimbările climatice provocate de om, apoi în Spania – 2.841, Germania – 1.477, Franța – 1.444, Regatul Unit – 1.147, România – 1.064, Grecia – 808, Bulgaria – 552 și Croația – 268.

Strict când vine vorba de capitale, fenomenul a dus la 835 de decese suplimentare în Roma, 630 în Atena, 409 în Paris, 387 în Madrid, 360 în București, 315 în Londra și 140 în Berlin. Totuși, Roma, Atena și Bucureștiul au înregistrat cele mai mari ponderi de decese, prin raportarea la totalul populației, scrie Biziday.

Se consideră că numărul deceselor în timpul valurilor de căldură este mult subestimat, deoarece cauzele deceselor înregistrate în spitale sunt de obicei probleme cardiace, respiratorii sau alte probleme de sănătate care afectează în special persoanele în vârstă atunci când mercurul crește.

Pentru a obține o imagine de ansamblu asupra acestei veri, o echipă de cercetători din Marea Britanie a folosit modelarea climatică pentru a estima că încălzirea globală a crescut temperaturile cu 2,2 grade Celsius în medie în 854 de orașe europene între iunie și august.

Folosind date istorice care indică modul în care astfel de temperaturi ridicate duc la creșterea ratelor mortalității, echipa a estimat că au existat aproximativ 24.400 de decese în plus în acele orașe în acea perioadă.

Apoi au comparat acest număr cu numărul de oameni care ar fi murit într-o lume care nu ar fi fost cu 1,3 grade Celsius mai caldă din cauza schimbărilor climatice cauzate de arderea combustibililor fosili de către oameni.

Aproape 70% – 16.500 – din numărul estimat de decese în plus au fost cauzate de încălzirea globală, conform studiului de atribuire rapidă.

Aceasta înseamnă că schimbările climatice ar fi putut tripla numărul de decese cauzate de căldură în această vară, se arată în studiul realizat de oamenii de știință de la Imperial College London și epidemiologii de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Echipa a folosit anterior metode similare pentru a obține un rezultat similar pentru un singur val de căldură european care a început la sfârșitul lunii iunie.

Cercetătorii au declarat că nu au putut compara estimările lor cu decesele suplimentare reale înregistrate în orașele europene în această vară, deoarece majoritatea țărilor au nevoie de mult timp pentru a publica aceste date.

„Este imposibil să obținem statistici în timp real în acest moment”, însă estimările sunt „în limitele corecte”, a declarat co-autoarea studiului, Friederike Otto, într-o conferință de presă.

Și mai alarmant

Estimările au reflectat cercetări anterioare evaluate de colegi, cum ar fi un studiu Nature Medicine care a stabilit că au existat peste 47.000 de decese legate de căldură în vara europeană a anului 2023.

Numeroși cercetători proeminenți în domeniul climei și sănătății au susținut, de asemenea, studiul.

„Ceea ce face ca această constatare să fie și mai alarmantă este faptul că metodele utilizate în aceste studii de atribuire sunt robuste din punct de vedere științific, dar conservatoare”, a declarat cercetătorul în științe atmosferice Akshay Deoras de la Universitatea Reading din Marea Britanie.

„Numărul real al deceselor ar putea fi chiar mai mare.”

