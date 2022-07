Recomandările lui Alexandru Rafila pentru perioada caniculară. Informații utile despre consumul de lichide și alimente

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a făcut vineri 22 iulie, unele recomandări pentru perioada caniculară, în contextul în care ANM a anunţat că valul de căldură se va intensifica în zilele următoare.

Ministrul a subliniat că este important ca persoanele să nu se expună soarelui prea mult timp şi să caute locurile răcoroase, dar şi să consume lichide, nu îndulcite, în cantitaţi şi în intervale mici.

”Sunt recomandări specifice, atât pentru populaţia generală, cât şi pentru persoanele vârstnice, recomandări pentru angajatori sau pentru cei care desfăşoară activităţi fizice intense. Sigur, sunt lucruri comune care se referă la recomandarea de a evita pe cât se poate expunerea directă la căldură în intervalul 11.00 - 17.00. Persoanele care sunt expuse la căldură e recomandat să găsească o soluţie să stea în incinte mai reci, circa 5 grade faţă de temperatura mediului ambiant, asta era recomandarea”, a declarat Rafila la Digi24.

Ministrul Sănătăţii a precizat că ani la rând în sudul ţării au fost temperaturi de peste 35 grade pe timpul verii, iar aceste recomandări sunt valabile la astfel de temperaturi ridicate.

”Dacă nu aveți aer condiţionat, este recomandat să mergeţi în locuri publice care beneficiază de climatizare şi care pot să reprezinte pentru persoanele care suportă mai greu căldura o soluţie. Sunt oameni care nu au la domiciliu aparate de climatizare a aerului, acum ştiţi că şi gradul de suportabilitate a căldurii e evident în funcţie de persoană, în funcţie de afecţiunile pe care le are şi ceea ce se întâmplă în acest moment, să ne amintim că ani la rând am avut temperaturi în sudul ţării temperaturi de peste 35 de grade, dar asta nu înseamnă că recomandările noastre nu sunt utile. Evitarea consumului de alcool chiar sub formă de bere sau vin este extrem de importantă, pentru că lumea are senzaţia că se răcoreşte, ei bine, nu se răcoreşte”, a mai declarat Rafila.

Alexandru Rafila a mai spus că fructele şi legumele favorizează hidratarea, iar lichidele trebuie băute în cantităţi mici şi des.

”Cantităţi mici de lichide la intervale mici repetate sunt mai utile decât consumul unei cantităţi mari o singură dată. E o hidratare permanentă şi evită în acest fel dezechilibrele ce pot să apară. Şi duşuri reci se pot face, dar nu extrem de reci, cu apă călduţă”, a declarat Rafila.

Ads