Avertismentul lui Raed Arafat: "Mergem spre o nouă normalitate cu canicule, furtuni, poate tornade"

România trece prin schimbări radicale de climă. "Mergem spre o nouă normalitate, care înseamnă fenomene extreme - canicule, furtuni, poate tornade, care au mai apărut, și alte fenomene, inundații", a declarat șeful DSU, Raed Arafat, vineri seara, 12 iulie.

"Din păcate, chiar dacă multă lume mai are dubii, eu spun că suntem în miezul unor schimbări radicale de climă și în modul în care se manifestă sezonul de vară, sezonul de iarnă, sezonul de toamnă, de primăvară. Deci vara, în fiecare an avem recorduri față de cel anterior. Am început să avem record fața de era pre-industrială, acum avem record față de anul 2023. Anul ăsta e mai cald decât 2023. Să vedem anul următor.

Din păcate, mergem spre o nouă normalitate, care înseamnă fenomene extreme - canicule, furtuni, poate tornade, care au mai apărut, și alte fenomene, inundații. Poate iarna să avem temperaturi extrem de scăzute, cum s-a întâmplat anul ăsta în Suedia.

Așa că, perioada de schimbări climatice și încălzirea globală nu înseamnă numai temperaturi mari. Pot să fie și temperaturi foarte scăzute iarna", a declarat șeful DSU, la digi24.ro.

Raed Arafat a subliniat că "va trebui să ne adaptăm și în modul în care trăim în natura pe care noi am „stricat-o” într-o formă sau alta, și încercăm să reparăm situația. Dar reparația va dura foarte mult. Toate măsurile care se iau acum, abia dacă reușim să oprim procesul încălzirii globale, care nu așa de repede se întâmplă, și are nevoie de mulți ani ca să se oprească, și după care să mai vorbim pentru următoarele generații de reversarea acestui fenomen care va fi extrem de greu și va dura foarte mulți ani."

Ads