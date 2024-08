Cât mai durează zilele caniculare în România. ANM anunță temperaturi de 39 de grade la umbră

Se anunță din nou zile caniculare în România, cu ploi puține, temperaturile urmând să ajungă, la umbră, până la 39 de grade.

Șefa ANM, Elena Mateescu, a dat detalii, într-o intervenție la Digi24, despre prognoza meteo de la finalul verii și începutul toamnei.

”În continuare vom avea o vreme a extremelor meteorologice până în această seară, la ora 21:00, rămâne în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben pentru fenomene de instabilitate atmosferică. Vorbim pentru cea mai mare parte a Moldovei, vestul și sud-vestul Transilvaniei, dar și local la munte, unde perioadele de instabilitate vor fi caracterizate prin averse torențiale, vijelii, pentru că viteza vântului la rafală va putea depăși 60-70 km/h. Pe arii restrânse vorbim și de grindină și cantități de apă de 15-27 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. În timp ce, în partea de sud a țării vorbim de caniculă, având în vedere temperaturile maxime de 35-37 de grade Celsius, și, nu în ultimul rând, indicele temperatură/umezeală care va putea depăși pragul critic de 80 de unități”, a declarat Elena Mateescu.

Directoarea ANM a adăugat că, din acest weekend, canicula revine în mai multe județe.

”Dacă astăzi am consemnat valori de 35-37 de grade, în weekend păstrăm același ecart al valorilor de temperaturi, în sensul că vom avea în partea de vest și sud a țării temperaturi specifice unei zile de caniculă, iar săptămâna viitoare s-ar putea să consemnă chiar valori de 39 de grade Celsius, inclusiv în Capitală, maxime destul de ridicate – 37-38 de grade. Cu siguranță și ultima lună a verii 2024, august, va putea aduce în atenție intervale în care să vorbim în fiecare zi consecutiv de caniculă, a început chiar de ieri, când am avut pentru județele din sud, inclusiv în București, o atenționare de cod galben ce a vizat canicula, având în vedere temperaturi de 35-36 de grade. De altfel, așa cum arată și actualizarea estimărilor pentru intervalul 12 august - 9 septembrie, vorbim de următoarele săptămâni din luna august și anume 12-19 august, 19-26 august și chiar 26 august-2 septembrie, debutul toamnei, pe o probabilitatea foarte ridicată ca fiecare săptămână să fie mai caldă decât în mod obișnuit, cu un caracter deficitar al precipitațiilor, fapt care va face ca anul agricol curent, care se încheie la 31 august 2024, să fie în continuare sub incidența fenomenului de secetă pedologică extremă și puternică în bună parte din țară”, a mai spus ea.

Potrivit estimărilor, vremea va continua să fie caldă și la începutul toamnei.

”Debutul toamnei, așa cum arată actualizarea acestei estimări, până la finalul primei decade din septembrie, vom avea o săptămână mai caldă decât în mod obișnuit, și din păcate, semnalul pentru cantități deficitare în continuare. Vara 2024 are toate șansele să fie cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor meteorologice, având în vedere că deja prima lună de vară, iunie, a fost cea mai caldă lună iunie din istorie, de asemenea și luna iulie, a egalat recordul din 2012, fiind cele mai călduroase luni iulie din istorie, și cu siguranță, iată, semnalul pentru luna august va putea face ca vara 2024 să fie cea mai caldă din istorie. Deja puteam să confirmăm, și deja constatăm, din păcate, în statistica meteorologică, că fiecare lună, anotimp sau an doboară recordurile înregistrate anterior, astfel încât, tiparele de vreme extremă vor deveni, din păcate, tipare normale în viitor”, a adăugat directoarea ANM.

