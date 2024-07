Cupolă de foc deasupra României: peste 40 de grade la umbră în următoarele zile. Ne putem aștepta și la cod roșu

Canicula nu cedează în România, ba chiar temperaturile tind să crească și mai mult în următoarele zile, astfel că va fi extrem de cald și la umbră, anunță meteorologii.

"Vorbim de valori de temperaturi resimțite de 39-42°, în bună parte din țară, dar mai ales în partea de vest, sud, sud-est, est a țării, cu 38° la umbră înregistrate astăzi la munte, stații din București, Caracal, Cernavodă, 37 de stații.

La foarte multe stații din sudul-vestul țării, indicele temperatură-umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități, 82-83 de unități.

Dacă astăzi am avut un cod galben, mâine am extins aria județelor sub incidența codului galben și chiar nouă județe, inclusiv municipiul București, sub cod portocaliu. Pentru că ne așteptăm ca de la o zi la alta, pe parcursul acestei săptămâni și până spre finalul decadei a doua din această lună, să vorbim de temperaturi în creștere, val de căldură persistent, de lungă durată, posibil cel mai intens, având în vedere numărul de zile consecutive și, sigur că da, extinderea în aproape toată țara.

Minimele sunt și ele foarte ridicate, nu coboară sub 20°. Este posibil să consemnăm, în anumite nopți și dimineți, chiar 25° care ar însemna pragul unei zile la nivelul temperaturii maxime de vară", a spus pentru antena3.ro directorul ANM, Elena Mateescu,

În momentul de față, sunt coduri roșu de caniculă în mai multe state europene, Italia, Ungaria, Serbia și Croația. Elena Mateescu a declarat, pentru sursa citată, că este posibil ca și în România să se ajungă la așa ceva.

"Nu excludem această posibilitate. Așa cum arată informațiile, începând din a doua parte a acestei săptămâni, datele modelelor de prognoză numerică a vremii indică o probabilitate ridicată de a avea primele valori de 40°C la umbră. Și, în condițiile în care anticipăm, pe măsură ce ne apropiem de această probabilitate, un procent de aproape 100%, cu siguranță vom emite cod roșu, așa cum am făcut-o și în primul val anterior, când după trei zile consecutive a fost emis, pentru județele din partea de sud a țării, cel mai timpuriu cod de caniculă, în iunie, în acest an. Este posibil să consemnăm spre 45° resimțite, dacă la 38 astăzi am resimțit deja 42 - 43. Cel puțin 45 de grade resimțite".

