S-a prelungit codul galben de caniculă. Zonele vizate de avertizări de vreme caldă şi vijelii

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat vineri după-amiază, 5 septembrie, că s-a prelungit codul galben de caniculă în România. Ea a subliniat și care sunt zonele din țară vizate de avertizările de vreme caldă. A menționat, de asemenea, că la munte, dar și în alte județe, vor apărea vijelii și, posibil, va cădea grindină.

Astfel, directoarea ANM a scos în evidență că sâmbătă, 6 septembrie, localități din Vestul, Nord-Vestul și Nordul României vor fi sub cod galben de caniculă. Tot atunci, în Capitală, vor fi temperaturi ridicate, la fel ca într-o zi de vară.

"Într-adevăr, și astăzi, și mâine, vorbim de încă două atenționări meteorologice de cod galben, ce vizează temperaturile ridicate pentru această perioadă din calendar. Și, dacă astăzi, vorbim de arii extinse din partea de Vest, Nord-Vest, Nord a teritoriului, mâine – contăm pe valori de temperaturi, de asemenea, ridicate, apropiate și peste pragul unei zile de caniculă: 34 - 35 de grade Celsius, tot în partea de Vest, Nord-Vest a țării; ceea ce caracterizează vremea deosebit de caldă pentru debutul toamnei 2025", a declarat șefa ANM la Antena 3 CNN.

"Vorbim și despre posibilitatea să înregistrăm fenomene de instabilitate, în special, în zona de munte, dar nu excludem să avem, la nivel local, cantități de apă de 15 - 20 l/mp și în regiunile intracarpatice", a adăugat Elena Mateescu.

Valul de caniculă va fi prezent în țara noastră până la mijlocul acestei luni, potrivit directorului general al Administrației Naționale de Meteorologie.

"Și în Capitală va fi o vreme caldă, mercurul în termometre putând atinge valori de 32 - 33 de grade Celsius. Și, posibil, ca vremea caldă să dureze cam până la mijlocul lunii septembrie", a conchis șefa ANM.

