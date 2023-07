Temperatura la sol a atins 60 de grade Celsius în Spania. Căldură extremă și în Grecia și Italia

Spania, Grecia şi Italia erau străbătute de un val de căldură extremă, care urmează să dureze alte două săptămâni, din cauza unui ciclon care provine din Sahara, denumit "Cerberus" de către Societatea Meteorologică italiană, din cauza căruia temperatura la sol a atins în Spania 60°C, relatează BFMTV.

Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) preconizează un val de căldură în toată zona mediteraneeană, cu temperaturi maxime care depăşeşsc 40°C.

Spania este deosebit de afectată de această caniculă.

La începutul săptămânii, un vârf de 45°C a fost atins la Loja, în Andaluzia.

Joi s-au înregistrat 41°C la Sevilla şi Cordoba.

Marţi, temperatura la nivelul solului a depăşit 60°C în Extremadura, o regiune situată în sud-estul Spaniei, potrivit Observatorului european Copernicus.

#ImageOfTheDay

A #heatwave is ongoing in Europe ♨️

➡️Many records 🌡️ have been broken in Austria, France, Switzerland, Germany and #Spain

⬇️As measured by #Sentinel3 🇪🇺🛰️, on 11 July the Land Surface Temperature exceeded 60°C in Extremadura 🇪🇸 #OlaDeCalor pic.twitter.com/mMvFmHTnet