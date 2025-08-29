Cod galben de caniculă în trei județe. Temperaturile urcă până la 37 de grade

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 29 August 2025, ora 08:28
Județele Timiș, Arad și Bihor se vor afla vineri, 29 august, sub Cod Galben de caniculă și disconfort termic ridicat, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, între orele 12:00 și 21:00, în zonele menționate vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime în aceste județe vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius.

Prognoza ANM emisă pentru ultima săptămână din august și prima din septembrie arată o vreme caldă la nivelul întregului teritoriu, cu valori termice maxime ce vor oscila între 34 și 36 de grade, în Banat, Crișana și Muntenia, în timp ce ploile vor apărea cu totul izolat, cu probabilitate mai mare după data de 3 septembrie.

Cum va fi vremea astăzi, 28 august. Temperaturile cresc în continuare. Câte grade vom avea în Capitală
Cum va fi vremea astăzi, 28 august. Temperaturile cresc în continuare. Câte grade vom avea în Capitală
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că joi și vineri, 28-29 august, vremea va continua să se încălzească în cea mai mare parte a României. Potrivit ANM, în...
Revine canicula în mai multe regiuni. Prognoza meteo pentru începutul toamnei
Revine canicula în mai multe regiuni. Prognoza meteo pentru începutul toamnei
Administrația Națională de Meteorologie a făcut publică luni, 25 august, prognoza pentru următoarele două săptămâni, până pe 7 septembrie. Potrivit meteorologilor, în prima parte a...
