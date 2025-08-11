Cod roșu de caniculă în două județe, portocaliu în alte trei. În ce zone ajunge temperatura până la 41 de grade Celsius

Canicula anunțată de meteorologi pentru luni, 11 august, va fi prezentă în cea mai mare parte a țării, însă în două județe temperaturile vor ajunge la 41 de grade Celsius. Codul roșu de caniculă anunțat de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) vizează județele Mehedinți și Dolj. Alte 4 sunt sub cod portocaliu de caniculă, în timp ce București, Ilfov și alte 8 județe sunt vizate de o avertizare de cod galben.

ANM a emis o avertizare Cod roșu - val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală, valabilă de luni, de la ora 10.00, până marți, la aceeași oră, în județele Mehedinți și Dolj.

„Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39...41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 20...23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală”, au transmis meteorologii.

În același interval, va fi Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea.

Astfel, luni, canicula și disconfortul termic vor fi accentuate în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea. Temperaturile maxime vor fi de 37...39 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi de 18...21 de grade, astfel că, local, vor caracteriza o noapte tropicală.

Tot luni, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală, în județele Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călărași, în municipiul București și în zona continentală a județului Constanța.

„Luni, în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei și sudul Dobrogei continentale va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. Minimele termice vor fi, în general, de 17...20 de grade, astfel că, pe arii restrânse, vor caracteriza o noapte tropicală”, a arătat ANM.

FOTO /meteoromania.ro

Un alt Cod galben, privind intensificări ale vântului, va fi în vigoare luni, între orele 6.00 și 18.00, în județele Galați, Brăila, vestul județului Ialomița, zona joasă a județelor Vrancea, Buzău, Prahova, unde temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50...70 km/h.

