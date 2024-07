Un bebeluș a murit din cauza caniculei, în prezența părinților: „Meritați să fiți urmăriți penal!" FOTO

Eveniment deosebit de grav petrecut la finalul săptămânii trecute. Un bebeluș de doar patru luni a murit de insolație, în prezența părinților săi. În plină caniculă, cei trei se aflau cu barca, pe lac.

Decesul a avut loc în SUA, pe lacul Havasu, la granița dintre California și Arizona. Familia celebra Ziua Independenței. Temperaturile extreme ajunseseră la 49 de grade Celsius, care i-au fost fatale copilului.

Mesajul familiei, după decesul bebelușului

Echipele de medici din teren au dus bebelușul la Spitalul de Copii Phoenix, însă fetița a fost declarată moartă, la scurt timp. Mama copilului a publicat un mesaj în social media, potrivit presei internaționale:

„Suntem devastați, cu inima frântă; nu există cuvinte. Fetița noastră prețioasă ne-a dăruit ultimele ei zâmbete, iar noi i-am dăruit ultimele noastre sărutări. Nu vom înțelege niciodată de ce a trebuit să pleci atât de repede, erai pur și simplu prea perfectă.

Acestea sunt ultimele fotografii pe care ți le-am făcut înainte să ne părăsești. Zâmbetul tău radia bucurie. Întotdeauna am spus că ai fost îngerul meu, pacea mea. Nu am crezut niciodată că va exista o zi în viața mea fără tine. Tu ai făcut ca familia noastră să fie completă. Astăzi ai fi împlinit patru luni. Cel mai greu lucru a fost să-i explic surorii tale pierderea ta. Ea a lăsat jucăriile pentru tine și s-a asigurat că preferatele tale erau în pătuț înainte de a merge la culcare în ultimele două nopți. Suntem atât de întristați fără tine, copile. Te iubim și am da orice să te avem înapoi. Te vom iubi pentru totdeauna, Tanny".

Internauții au sărit la atac. Iată unul dintre mesaje:

„Nu ar trebui să aveți copii dacă nu sunteți suficient de responsabili să știți că căldura extremă este mortală atât pentru bebeluși, cât și pentru adulți. Acesta nu a fost doar un accident și ar fi putut fi evitat cu ușurință. Meritați să fiți urmăriți penal pentru faptele voastre".

