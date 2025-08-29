Cum diferă verile în România față de anii '80. Numărul zilelor caniculare a crescut de peste 10-15 ori în sud

Verile devin din ce în ce mai calde în România FOTO Pixabay

Canicula afectează România mult mai mult în ultimii ani decât în trecut. Conform datelor meteorologice, numărul zilelor caniculare a crescut vertiginos în ultimii 40 de ani. Unele zone din țară unde temperaturile peste 35 de grade erau excepția sunt acum afectate de caniculă mult mai des.

În prima parte a anilor ’80 ai secolului trecut, România a avut veri extrem de răcoroase, în care zilele cu temperaturi de peste 35 °C apăreau foarte rar, iar nopțile erau reci, mai ales la final de august, arată datele strânse de HotNews, care a analizat temperaturile înregistrate în 23 de orașe din țară pe două perioade de cinci ani: 1980-1984 și 2020-2024.

Astfel, în perioada 1980-1984 au fost cinci ani ”reci” și vara. Ulterior, în anii 1987 și 1988 temperaturile au depășit 40 de grade Celsius, iar după 1992 au venit o serie de ani mai calzi. Încălzirea a început să se resimtă mai puternic după anul 2000, cu o accelerare și mai accentuată după 2015. Acum, aproape fiecare an devine „cel mai cald de până acum”.

În ultimii cinci ani, numărul de zile caniculare a crescut în sudul țării și de peste 10-15 ori, față de prima parte a anilor ’80, când verile erau lipsite de valuri de căldură.

În orașe precum Calafat și Turnu Măgurele avem, în medie, peste 30 de zile caniculare/an, iar anul trecut au fost 49 de astfel de zile la Calafat și 46 la stația meteo București Filaret. 2024 a fost un an excepțional.

În orașe ca Brașov, Cluj, Satu Mare sau Bistrița, unde zilele caniculare nu existau în anii '80, acum acest lucru a devenit noul normal.

Zonele ferite încă de caniculă

Zonele înalte nu au încă parte de zile caniculare.

Zile caniculare nu au fost până acum înregistrate la stații meteo situate la peste 1.000 m altitudine (cum ar fi Predeal) și doar extrem de rar au fost zile caniculare la peste 750 m altitudine.

Spre exemplu, doar de câteva ori în ultimul secol au fost 35 °C în zonele cunoscute ca „poli ai frigului”, respectiv Joseni, Miercurea Ciuc sau Întorsura Buzăului.

Extrem de rare sunt zilele caniculare la Marea Neagră (în zone precum Constanța, Mangalia și Sulina), din cauza influenței moderatoare a mării.

