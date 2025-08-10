Temperaturi extreme azi, 10 august. Canicula revine în forță. Zona din România care va fi cea mai răcoroasă

Valori termice ridicate se mențin duminică în cea mai mare parte a țării, cele mai mari maxime, de până la 39 de grade, fiind anunțate în regiunile vestice și sud-vestice. Cel mai răcoare va fi în nordul extrem al litoralului, unde se așteaptă aproximativ 28 de grade.

Vremea va fi în general frumoasă, însă spre seară apar local ploi în Carpații Orientali și în extremitatea de nord a Moldovei. În Dobrogea și în Bărăgan va predomina soarele; în Bărăgan mercurul urcă până la 36 de grade, iar senzația de greutate a aerului va fi accentuată.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei temperaturile se încălzesc ușor și ating pragul caniculei. Filmul zilei este dominat de soare, cu trecători norisori, iar în nordul Moldovei și în Bucovina vremea rămâne călduroasă, la Vaslui valori maxime de circa 33 de grade urmând a fi însoțite de înnorări și averse seara și noaptea.

Maramureșul și nordul Transilvaniei vor avea la amiază temperaturi ridicate, în jurul a 37 de grade la Satu Mare, iar în depresiuni dimineața a fost observată ceață, care dispare pe măsură ce soarele încălzește atmosfera. În vestul Transilvaniei, în jurul Alba Iuliei, se așteaptă maxime de circa 36 de grade, dar în partea estică a regiunii norii vor aduce averse la munte.

În Oltenia, dar și în vestul țării, canicula va fi puternică: după prânz temperaturile pot ajunge la 39 de grade, iar aerul va deveni aproape irespirabil. Meteorologii reamintesc că aceste valori sunt măsurate la umbră, astfel că temperaturile resimțite în plin soare pot fi și mai mari. În sudul țării se anunță, de asemenea, o intensificare a valului de căldură, cu aproximativ 38 de grade la amiază și un indice de confort termic ridicat.

În Capitală canicula se agravează: la amiază se vor înregistra în jur de 38 de grade, iar noaptea se anunță una tropicală, cu minime în jurul a 21 de grade. La munte vremea va fi, în general, bună, însă în Carpații Orientali sunt posibile averse însoțite de fenomene electrice spre seară.

Pe litoral rămâne vreme caldă și însorită; stațiunile vor înregistra maxime de aproximativ 32 de grade, iar temperatura apei mării se menține în jurul a 25 de grade. Meteorologii recomandă prudență în deplasările în orele amiezii, hidratare corespunzătoare și evitarea expunerii prelungite la soare în zonele cele mai fierbinți.

