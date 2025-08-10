Temperaturi extreme azi, 10 august. Canicula revine în forță. Zona din România care va fi cea mai răcoroasă

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 10 August 2025, ora 10:18
823 citiri
Temperaturi extreme azi, 10 august. Canicula revine în forță. Zona din România care va fi cea mai răcoroasă
Caniculă FOTO Pixabay

Valori termice ridicate se mențin duminică în cea mai mare parte a țării, cele mai mari maxime, de până la 39 de grade, fiind anunțate în regiunile vestice și sud-vestice. Cel mai răcoare va fi în nordul extrem al litoralului, unde se așteaptă aproximativ 28 de grade.

Vremea va fi în general frumoasă, însă spre seară apar local ploi în Carpații Orientali și în extremitatea de nord a Moldovei. În Dobrogea și în Bărăgan va predomina soarele; în Bărăgan mercurul urcă până la 36 de grade, iar senzația de greutate a aerului va fi accentuată.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei temperaturile se încălzesc ușor și ating pragul caniculei. Filmul zilei este dominat de soare, cu trecători norisori, iar în nordul Moldovei și în Bucovina vremea rămâne călduroasă, la Vaslui valori maxime de circa 33 de grade urmând a fi însoțite de înnorări și averse seara și noaptea.

Maramureșul și nordul Transilvaniei vor avea la amiază temperaturi ridicate, în jurul a 37 de grade la Satu Mare, iar în depresiuni dimineața a fost observată ceață, care dispare pe măsură ce soarele încălzește atmosfera. În vestul Transilvaniei, în jurul Alba Iuliei, se așteaptă maxime de circa 36 de grade, dar în partea estică a regiunii norii vor aduce averse la munte.

În Oltenia, dar și în vestul țării, canicula va fi puternică: după prânz temperaturile pot ajunge la 39 de grade, iar aerul va deveni aproape irespirabil. Meteorologii reamintesc că aceste valori sunt măsurate la umbră, astfel că temperaturile resimțite în plin soare pot fi și mai mari. În sudul țării se anunță, de asemenea, o intensificare a valului de căldură, cu aproximativ 38 de grade la amiază și un indice de confort termic ridicat.

În Capitală canicula se agravează: la amiază se vor înregistra în jur de 38 de grade, iar noaptea se anunță una tropicală, cu minime în jurul a 21 de grade. La munte vremea va fi, în general, bună, însă în Carpații Orientali sunt posibile averse însoțite de fenomene electrice spre seară.

Pe litoral rămâne vreme caldă și însorită; stațiunile vor înregistra maxime de aproximativ 32 de grade, iar temperatura apei mării se menține în jurul a 25 de grade. Meteorologii recomandă prudență în deplasările în orele amiezii, hidratare corespunzătoare și evitarea expunerii prelungite la soare în zonele cele mai fierbinți.

Cod roșu de caniculă. Arșiță în mai multe județe: Temperaturile vor depăși pragul de 40 de grade
Cod roșu de caniculă. Arșiță în mai multe județe: Temperaturile vor depăși pragul de 40 de grade
Meteorologii au emis, pentru duminică, 10 august, avertizări Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade, în 11 judeţe, respectiv Cod galben pentru alte 18 judeţe şi...
Vremea în weekend: Temperaturi extreme până luni seară; avertisment ANM de caniculă și disconfort termic ridicat
Vremea în weekend: Temperaturi extreme până luni seară; avertisment ANM de caniculă și disconfort termic ridicat
Meteorologii anunţă caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale, până luni seară, fiind emise mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu. Pe timpul zilei temperaturile se vor...
#canicula, #temperaturi extreme, #meteo , #meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Minus 13.000.000Euro pentru Gigi Becali! Acuza Guvernul Romaniei: "Au prostit oamenii"
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuza sa cedeze in fata lui Putin. "Doar o nebuna nu s-ar teme"
Adevarul.ro
De ce sunt romanii "spaima ghizilor" din Egipt. "Nu ascultati, contraziceti, vorbiti peste noi, nepoliticosi"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anul lansării continuării filmului „Patimile lui Hristos”, anunțat oficial. Mel Gibson va regiza și partea a doua
  2. Ucraina desfășoară tancuri Leopard în orașul Pokrovsk, în timp ce Rusia intensifică eforturile de încercuire
  3. Cod roșu de caniculă. Arșiță în mai multe județe: Temperaturile vor depăși pragul de 40 de grade
  4. Cât la sută dintre nemți ar recunoaște Palestina, deși Guvernul Germaniei dezaprobă ideea SONDAJ
  5. Temperaturi extreme azi, 10 august. Canicula revine în forță. Zona din România care va fi cea mai răcoroasă
  6. Surpriză pentru Putin. Trump ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska
  7. Artistul palestinian Saint Levant, mesaj emoționant la Summer Well: „Mă simt foarte mândru și fericit să văd atâtea steaguri palestiniene printre voi” VIDEO
  8. Momentul în care un șofer întoarce pe autostradă și face accident. Imagini cu impactul de pe A1 VIDEO
  9. Proteste uriașe împotriva lui Netanyahu. Peste 100.000 de israelieni au ieșit în stradă pentru a se opune ocupării totale a Fâșiei Gaza FOTO VIDEO
  10. Grijă mare la piscinele de pe litoral. Amenzi usturătoare aplicate de ANPC pentru întreținere necorespunzătoare