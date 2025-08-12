Ne așteaptă zile grele și în restul lunii august. Canicula nu va dispărea, iar seceta va fi tot mai accentuată

Canicula continuă pe toată luna august FOTO Pixabay

Meteorologii anunță pentru următoarele patru săptămâni temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu un debut de septembrie călduros. Ploile vor fi deficitare în primele două săptămâni, iar apoi se vor apropia de valorile normale, potrivit prognozei Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Și luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare.

Săptămâna 11.08.2025 – 18.08.2025

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice și sud-estice, iar în rest se vor situa peste cele normale, mai ales în vestul teritoriului. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 18.08.2025 – 25.08.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi deficitare, mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.

Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi mai ridicate, mai ales în sud-vest. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024.

