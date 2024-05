Cannes 2024. Lista filmelor premiate. Povestea specială a peliculei care a obținut trofeul VIDEO

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară, 25 mai, cu ceremonie de decernare a premiilor. Astfel, cele mai apreciate filme de public și de specialiștii în cinematorafie au fost nominalizate și recunoscute în mod oficial sursă de „inspirație pentru generațiile viitoare.

Iată lista celor ma bune filme, premiate la Cannes 2024:

Trofeul Palme d’Or: „Anora”, de Sean Baker

Marele Premiu al Juriului: „All We Imagine as Light”, de Payal Kapadia

Premiul Juriului: „Emilia Perez”, de Jacques Audiard

Premiul Special al Juriului: „The Seed of the Sacred Fig”, de Mohammad Rasoulof

Premiul pentru regie: Miguel Gomes („Grand Tour”)

Premiul pentru scenariu: Coralie Fargeat („The Substance”)

Premiul de interpretare feminină: Karla Sofia Gascon, Selena Gomez şi Zoe Saldana („Emilia Perez”)

Interpetarea masculină, jurizată separat

Premiul de interpretare masculină: Jesse Plemons („Kinds of Kindness”)

Trofeul Camera d’Or: „Armand”, de Halfdan Ullman Tondel

Menţiune specială Camera d’Or: „Mongrel”, de Chiang Wei Liang şi You Qiao Yin

Trofeul Palme d’Or pentru scurtmetraj: „The Man Who Could Not Remain Silent”, de Nebojsa Slijepcevic

Menţiune specială pentru scurtmetraj: „Bad for a Moment”, de Daniel Soares

„Ştiu că voi continua să lupt pentru cinematografie. Trebuie să ne luptăm pentru a face filme care să fie lansate în cinematografe. Lumea trebuie să îşi amintească faptul că vizionarea unui film pe telefonul mobil sau acasă nu este modul în care se pot vedea filme”, a afirmat cineastul american în vârstă de 53 de ani. Cineastul a impresionat cu filmul „Anora”, care spune povestea de dragoste dintre o dansatoare la bară din New York şi fiul unui oligarh rus.