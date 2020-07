Cannes 2020: Scurtmetrajul romanesc "Contraindicatii", selectat in sectiunea Cinefondation

Organizatorii au anuntat, joi, peliculele selectate in sectiunea Cinefondation.Productia Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" este singura prezenta romaneasca din totalul celor 17 de filme Universitati din Argentina, Israel, Polonia, Portugalia, SUA si Franta se afla printre prezente in selectie.Selectia Cinefondation prezinta scurtmetraje produse de studenti de la scoli dinintreaga lume, iar de-a lungul anilor aici au fost prezentate creatii ale unor cineasti precum: Catalin Mitulescu Corneliu Porumboiu , Emmanuelle Bercot, Deniz Gamze Erguven, Lea Mysius, Kornel Mundruczo, Claire Burger, Jessica Hausner, Annie Silverstein, Asif Kapadia, Pippa Bianco, Dani Rosenberg, Alice Furtado, Anna Cazenave Cambet, Etienne Kallos si Nadav Lapid.La a 23-a editie, comitetul de selectie de anul acesta, condus de Dimitra Karya, a ales 17 filme, dintre care 11 realizate de barbati si 8 de femei. Ele au fost selectate din 1.952.Proiectiile filmelor din Cinefondation, care vor culmina cu premiile juriului, vor avea loc toamna viitoare la Palais des Festivals din Cannes. Data exacta si numele membrilor juriului vor fi anuntate in curand.Editia de anul acesta este dedicata memoriei lui David Kessler (1959-2020), care a sustinut si pretuit Cinefondation.