Rebranduirea ciocolatei ROM castiga cele mai importante premii la Cannes Lions

Spotul publicitar pentru asa zisa campanie de rebranduire a ciocolatei Rom Tricolor, realizat de McCann Erickson, a castigat cele mai importante premii la doua categorii in cadrul Cannes Lions, cel mai important festival de publicitate.

In timpul campaniei, batonul de ciocolata a schimbat pentru cateva saptamani steagul Romaniei cu steagul SUA, dar campania a fost vazuta ca un adevarat succes la festivalul Cannes Lions, unde a primit premiul cel mare la categoria "cea mai buna lansare/re-lansare de produs" si la categoria "Brand Building".

Este pentru prima data cand o agentie din Romania obtine un mare premiu pentru un clip publicitar la un produs autohton.

"E o premiera si asta ne bucura cel mai tare. Castigam rar, dar atunci cand o facem obtinem premii importante. Nu ne oprim aici, vom mai lua si alte premii pana cand se termina festivalul" a spus Bogdan Enoiu, directorul general McCann Erickson.

"A fost o parodie si romanii au inteles ca nu tot ce ating americanii se transforma in aur. A fost un truc publicitar care a prins foarte bine, iar romanii au cerut inapoi ROM-ul cu steagul national. Am dovedit ca creativitatea romaneasdca vinde, asteptam sa aratam si ce putem face cu brandul Romania", a mai declarat Bogdan Enoiu.

La festivalul Cannes Lions, McCann Erickson are 7 nominalizari la 4 sectiuni: Direct (2 categorii: Fast Moving Consumer Goods si Traffic & Brand Building), Promo & Activation (2 categorii: Best New Product Launch/Re-Launch or Multi-Product Promotion at Retail si Food and Non-Alcoholic Drinks), PR (2 categorii: Consumer Goods, including FMCG and Household Products si Best Launch or Re-launch) si Media (categoria: Best Use of Integrated Media).

