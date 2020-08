Zeci de raniti usor dupa o panica generala pe Croazeta din Cannes, dupa ce o persoana a strigat ca se trage

🔴🇨🇵[ALERTE] - Mouvement de panique en cours pres de la #Croisette a #Cannes. Plusieurs temoins sur Twitter affirment avoir entendu des tirs. pic.twitter.com/fbNM6z9jjD - Satan (@_diableoff) August 10, 2020

Panic in #Cannes, #France this evening . People seen fleeing the area after rumours of shots being fired. Police confirm no shooting took place.pic.twitter.com/g7HrzcP5KF - Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 10, 2020

Atentatul de la Nisa, din 2016, unde 84 de persoane si-au pierdut viata

Pompierii au anuntat ca au fost ranite 44 de persoane. "Unii dintre ei au fost transportati de pompieri, iar altii s-au dus singuri la spital", au precizat pompierii. "Au fost doar rani usoare: traumatisme ale membrelor inferioare, nimic grav", a adaugat un purtator de cuvant al pompierilor.Aproape o suta de pompieri au intervenit, noaptea trecuta, in zona in care a avut loc busculada.Pe retelele de socializare au aparut imagini cu oameni alergand in toate directiile si cu politisti care patruleaza."Nu au fost focuri de arma la Cannes, ci a fost o nebunie generala dupa ce un individ a strigat: 'foc de arma'", a notat pe Twitter primarul David Lisnard. "Un zvor a cauzat busculada. Situatia este sub control. Va multumim pentru ca nu vehiculati informatii false", a mentionat primaria orasului Cannes, tot pe Twitter.In seara zilei de 14 iulie 2016, un atentat a avut loc in Nisa, atunci cand Mohamed Lahouaiej Bouhlel, cetatean francez cu origini tunisiene, a spulberat cu un camion frigorific de 19 tone o multime de oameni care sarbatoreau Ziua Nationala a Frantei pe Promenade des Anglais. Cel putin 85 de persoane, inclusiv 10 copii, au fost ucise. Atentatorul a fost impuscat si ucis de politie.Agentia France-Presse a descris evenimentul ca pe al treilea atac terorist major in Franta de la inceputul anului 2015, dupa atacurile din Ile-de-France in luna ianuarie a aceluiasi an si atentatele de la Paris din noiembrie 2015.Organizatia jihadista Stat Islamic a revendicat, pe 16 iulie, atentatul."Autorul operatiunii este un soldat al Statului Islamic. El a executat aceasta operatiune ca raspuns pentru cetatenii tarilor din coalitia care lupta impotriva Statului Islamic", a anuntat agentia de stiri Amaq, apropiata de ISIS, citand "surse de securitate". Cunostintele lui Bouhlel pun la indoiala aceasta revendicare, afirmand ca acesta nu respecta regulile de baza ale credintei islamice si nu a intrat niciodata intr-o moschee.Pe 21 iulie, procurorul general francez a anuntat ca Lahouaiej Bouhlel a planificat atacul cu luni inainte si a fost ajutat de cinci complici. Cei cinci au fost retinuti in baza acuzatiilor de "fapte teroriste".[8]