Primul sfânt din generaţia milenialilor va fi canonizat de Papa Francisc. Cum a ajuns un puști de 15 ani "Influencerul lui Dumnezeu" VIDEO

Adolescentul italian Carlo Acutis, care şi-a folosit abilităţile de utilizare a computerelor pentru a promova credinţa catolică va deveni primul sfânt din generaţia milenialilor când va fi canonizat, în luna aprilie 2025, informează Reuters.

Carlo Acutis, care a murit de leucemie în 2006 la vârsta de 15 ani, a fost supranumit "Influencerul lui Dumnezeu". Născut la Londra, adolescentul a crescut la Milano, unde s-a ocupat de paginile de internet ale parohiei sale şi unei academii cu sediul la Vatican.

Papa Francisc a anunţat, cu prilejul audienţei sale generale de miercuri, 20 noiembrie, de la Vatican, că Acutis va fi canonizat în weekendul 25-27 aprilie 2025.

🎥VIDEO | Pope Francis announced that Blessed Carlo Acutis, the apostle of the Internet, will be canonized during the Jubilee of Teenagers, April 25-27, 2025.

Learn about his inspiring life: pic.twitter.com/F7qRE35h2t