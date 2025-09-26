Al doilea argint al zilei pentru România la Mondialul de canotaj

Autor: Teodor Serban
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 10:35
255 citiri
Al doilea argint al zilei pentru România la Mondialul de canotaj
Echipajul României FOTO FB FR Canotaj

Echipajul de patru rame masculin, format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.

Aurul i-a revenit unui echipaj din Marea Britanie, cu timpul 05:48.48. Sportivii tricolori au înregistrat timpul 05:50.56.

România a mai câştigat trei medalii la CM de la Shanghai: aur prin echipajul feminin de dublu rame (W2-) format din Magdalena Rusu şi Simona Radiş, argint prin echipajul masculin de dublu rame (M2-) format din Florin Arteni şi Florin Lehaci şi argint prin echipajul de patru rame feminin format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş.

