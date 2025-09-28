Au intrat în istorie la Campionatul Mondial de Canotaj. Aur pentru România la o probă nou înființată

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 10:21
2367 citiri
Au intrat în istorie la Campionatul Mondial de Canotaj. Aur pentru România la o probă nou înființată
Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj a fost obţinută de România

Echipajul de 8+1 mixt a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul.

Echipajul format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu a fost urmat de cele ale Italiei și Noii Zeelande.

Este pentru prima dată în istoria Campionatului Mondial de canotaj când se dispută această probă, de 8 plus 1 mixt.

Locul 6 a fost ocupat în finala probei de dublu vâsle mixt (Mix2x) de echipajul compus din Andrei Cornea și Mădălina Cornea.

România a obținut două medalii de aur la CM de la Shanghai și patru de argint.

#canotaj, #Romania, #medalie, #opt plus unu mixt Magdalena Rusu, #maria lehaci, #Andrada Morosanu, #Florin Lehaci, #Florin Arteni, #Ciprian Tudosa, #Stefan Berariu , #stiri din sport
