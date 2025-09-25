Campioane mondiale! Prima medalie de aur pentru România, după o cursă fenomenală

România a obținut prima medalie de aur Campionatul Mondial de Canotaj care se desfășoară în China, la Shanghai.

Astfel, Simona Radiş şi Magda Rusu au dominat clar proba feminină de dublu rame. Cu timpul de 7:08.52, româncele au câștigat fără probleme finala, impunându-se cu un avantaj de peste 4 secunde în fața următoarei clasate, Franța, pe locul al treilea clasându-se echipajul SUA.

România va mai fi reprezentată joi în alte două finale.

Campioană olimpică la Tokyo și Paris, Simona Radiș renunțat în acest an să concureze alături de Ancuța Bodnar în proba de dublu vâsle, ambele urmând să evolueze în probele de rame. Radiș a explicat că era nevoie de o pauză datorită presiunii care s-a pus în ultimii ani pe umerii lor.

”S-au făcut schimbări în echipaje, dar toate s-au făcut spre binele psihic, spre binele echipei noastre. Este nevoie de această pauză, pentru că noi (n.r. - Simona Radiș și Ancuța Bodnar) în ultimii ani am fost supuse presiunii și așteptărilor. Iar pauza e ca o gură de aer. Încercăm echipaje noi, anul acesta este despre distracție și remontare. Pentru ca apoi să revenim mai puternice. Eu cu Ancuța suntem neschimbate, suntem prietene, suntem ca două surori, iar acest lucru va rămâne pentru totdeauna, indiferent de echipajul în care vom concura sau de obstacolele care vor apărea”, a afirmat Radiș.

