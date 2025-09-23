Alte două curse fantastice pentru România la Campionatul Mondial

Alte două curse fantastice pentru România la Campionatul Mondial
Simona Radiș și Magdalena Rusu FOTO Facebook FR Canotaj

Echipajele de dublu rame feminin (W2-) şi dublu rame masculin (M2-) s-au calificat, marţi dimineaţă, în finale, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.

Simona Radiş şi Magda Rusu au dominat semifinala în care au evoluat. Şi-au făcut cursa aşa cum şi-au propus, fără a avea nici o clipă de ezitare. Simona a dat ritmul, a condus barca, iar Magda a urmat-o într-un unison care arată mai bine cu fiecare cursă disputată. Cu 6:58.53, fetele au primul timp pentru finală şi atenţia trează. ”Ne-am făcut cursa, nu putem spune că nu am avut emoţii, suntem oameni. Azi a fost bine, ne interesează să avem o refacere bună şi să ne prezentăm la startul finalei gata de luptă!”, confirmă realist fetele.

Lumea începe să-i privească cu alţi ochi pe Florin Lehaci şi Florin Arteni. Românii au evoluat fantastic după Jocuri şi s-au maturizat ca echipaj. ”Puşa”, barca lor, a zburat pur si simplu pe apa lacului Dianshan. Au ucis spectacolul în semifinale dar şi-au câştigat resurse pentru finală. Nici o emoţie de la start la final, o barcă avans şi tricolorii au privit relaxaţi lupta pentru cele două locuri ale seriei. Cu 6:21.29, Florinii au peste 4 secunde avans în faţa adversarilor.

”Încă nu am arătat tot. ”Puşa” a fost rapidă azi, am ascultat-o şi e o victorie în trei, noi doi şi ea. Ne-am antrenat, suntem bine şi sperăm să fim şi mai rapizi în finală!”, îşi confirmă relaxarea cei doi după cursa care i-a dus în finală.

Echipajul din barca de patru vâsle, Florin Horodişteanu, Cristian Nicoară, Nicu Chelaru şi Alexandru Gherasim a luptat din toate puterile pentru o finală la Shanghai. Au fost în luptă pentru locul 3, dar au terminat pe poziţia a 4-a, cu 5:53.20. ”E o lecţie, ne-am luptat. Vrem să creştem ca echipaj şi suntem convinşi că putem mai mult până la LA 28!”, recunosc băieţii.

Miercuri, la Shanghai, românii vor concura în sferturi la simplu masculin, semifinale la dublu vâsle masculin şi patru rame masculin.

Continuă performanțele de excepție ale românilor la Campionatul Mondial de canotaj
Continuă performanțele de excepție ale românilor la Campionatul Mondial de canotaj
Echipajul feminin de 4 rame s-a clasat pe locul 2 în serie şi s-a calificat direct în finala A a probei, luni, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Amalia Bereş, Adriana Adam,...
Primele victorii ale României la Campionatul Mondial de canotaj
Primele victorii ale României la Campionatul Mondial de canotaj
Campionatul Mondial de Canotaj a început, duminică, la Shanghai, iar prima victorie a tricolorilor a venit de la Simona Radiş şi Magda Rusu, care au dominat clar proba de dublu rame. Cu...
