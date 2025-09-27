Medalie cucerită de barca de 8+1 a României la Campionatul Mondial

Medalie cucerită de barca de 8+1 a României la Campionatul Mondial
Echipajul României FOTO FB FR Canotaj

Echipajul de 8+1 feminin (W8+) a obţinut medalia de argint, sâmbătă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, cu timpul de 6:10,83.

Echipajul este compus din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu.

Medalia de aur a fost câştigată de echipajul din Olanda, iar bronzul a revenit echipajului din Marea Britanie.

Tot azi, echipajul de 8+1 masculin (M8+) s-a clasat pe locul 2 în finala B de la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.

Echipajul este compus din Mihăiţă Ţigănescu, Laurenţiu Danciu, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Bogdan Baitoc, Leontin Nuţescu, Constantin Adam, Claudiu Neamţu şi Adrian Munteanu.

În clasamentul general, echipajul a ocupat poziţia 8.

Al doilea argint al zilei pentru România la Mondialul de canotaj
Al doilea argint al zilei pentru România la Mondialul de canotaj
Echipajul de patru rame masculin, format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la...
A treia medalie pentru România la Campionatul Mondial. Cât de aproape au fost tricolorele de aur
A treia medalie pentru România la Campionatul Mondial. Cât de aproape au fost tricolorele de aur
Echipajul de patru rame feminin, format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la...
