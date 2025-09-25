Încep să curgă medaliile pentru România la Mondialul de canotaj. Perechea Lehaci - Arteni a ratat aurul

Autor: Teodor Serban
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 10:01
Florin Arteni și Florin Lehaci FOTO FR Canotaj

Echipajul de dublu rame masculin, format din Florin Lehaci şi Florin Arteni, a câştigat medalia de argint la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai.

Lehaci şi Arteni au fost întrecuţi de echipajul Noii Zeelande. Pe locul trei s-a clasat echipajul Elveţiei.

Mai devreme, România a obținut prima medalie de aur la Campionatul Mondial de Canotaj care se desfășoară în China, la Shanghai.

Astfel, Simona Radiş şi Magda Rusu au dominat clar proba feminină de dublu rame. Cu timpul de 7:08.52, româncele au câștigat fără probleme finala, impunându-se cu un avantaj de peste 4 secunde în fața următoarei clasate, Franța, pe locul al treilea clasându-se echipajul SUA.

