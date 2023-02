Reacția Federației de canotaj după ce a primit cea mai mare finanțare de la buget: ”Parcă visul ni s-a spulberat”

Federaţia de canotaj a primit cea mai mare finanţare de la bugetul de stat în 2023, conform anunţului de luni, de pe Facebook, a ministrului Sportului, Eduard Novak, însă președinta Elisabeta Lipă este total nemulțumită.

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, pentru AGERPRES, că bugetul alocat de la Ministerul Sportului, 14.000.291 de lei, este insuficient pentru anul preolimpic şi că sportivii români sunt obligaţi să se lupte cu adversari care beneficiază de sume de 30 de ori mai mari.

"Cum mi se pare bugetul? Nici nu pot să mă gândesc că ar fi un buget, nu pot spune cum mi se pare. Acest buget este insuficient într-un an preolimpic, când obiectivele noastre sunt atât de frumoase, încât parcă odată cu bugetul ăsta visul ni s-a spulberat. Dar tot nu pot să accept lucrul acesta, pentru că sportivii noştri sunt în cantonament în Italia din decembrie, în pregătire, şi sunt dornici de a reprezenta România cât mai frumos la Jocurile Olimpice. Noi la Tokyo l-am încheiat cu trei medalii, una de aur şi singura de aur a României, şi două de argint, iar anul trecut a fost un an de excepţie, în care am demonstrat că ne batem cu cele mai puternice ţări, care într-adevăr finanţează sportul. Dacă stau să mă gândesc, noi cu 2 milioane de euro trebuie să ne luptăm cu Anglia, care are buget de 60 de milioane de lire sterline. Deci despre ce vorbim? Cu cine să mă compar? Cu care dintre adversarii noştri să ne comparăm noi? Cu bugetul ăsta nu ne putem compara cu nimeni. Şi totuşi am demonstrat că putem face performanţă, că muncim, că suntem serioşi, că am reuşit să creştem o echipă atât de frumoasă, care aşteaptă Parisul cu nerăbdare şi aşteaptă calificările", a declarat Lipă.

Ea afirmă că toţi reprezentanţii sportului românesc care îşi doresc să obţină medalii la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 ar trebui să facă front comun şi să ajungă până la preşedintele Klaus Iohannis, căruia să-i transmită că au nevoie de fonduri dacă vor să se lupte cu marile puteri ale lumii sportive.

"SUA, Canada, Olanda, Anglia nu au probleme cu bugetul, la ei este totul foarte bine pregătit, ştiu cu un an înainte ce au de făcut, competiţiile la care participă, hotelurile unde fac cantonamente şi aşa mai departe. Numai noi stăm şi aşteptăm la începutul anului. Acum este într-adevăr puţină tevatură, două-trei zile, dar ca orice minune la noi se termină în trei zile, după care toată lumea aleargă cu hârtiile la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, care niciodată nu spune nu, pentru că nu are voie să spună nu. Dar şi bugetul Comitetul Olimpic şi Sportiv Român este limitat şi probabil că pe criza asta de finanţare nu ştiu cum se vor descurca. Speranţa noastră este aceeaşi ca şi anul trecut şi probabil că aşa va fi şi la anul, aşteptăm rectificarea, să se întâmple minuni la rectificare şi sper că până atunci să avem puterea, cei care chiar ne dorim medalii la Jocurile Olimpice, să fim o echipă unită, să ne ducem de la începând cu ministrul până la preşedintele României, pentru că dacă îşi doresc să ne vadă luptându-ne cu marile puteri ale lumii la Paris trebuie să ne şi ajute. Fără o finanţare adecvată nu poţi face performanţă, nu ai cum să faci", a completat preşedinta FRC.

Elisabeta Lipă şi-ar dori ca sportul să nu mai fie considerat "Cenuşăreasa" României şi să primească o finanţare pe măsura nevoilor de la bugetul de stat.

"Am făcut un calcul odată cu depunerea contractului. Federaţia Română de Canotaj are trei baze în întreţinere, care înseamnă în jur de 60 de persoane angajate. Plus, o altă problemă cu care ne confruntăm, pe lângă un lot trebuie să existe şi o armată de specialişti care înseamnă medic, asistent, maseur, kineto, osteopat şi aşa mai departe. Ca să poţi să aduci aceşti specialişti pe lângă un lot ei trebuie să facă parte dintr-o structură unde să fie angajaţi, pentru că şi ei sunt oameni ca noi toţi, au problemele lor, au familiile lor şi se sacrifică în cantonamente. Şi dacă nu îi angajezi atunci nimeni nu stă. Deci toată această greutate apasă pe umerii federaţiilor. Şi când vrei să-i angajezi te loveşti de diverse probleme, că nu sunt posturi. Eu îmi doresc ca sportul românesc, Ministerul Sportului, să nu mai fie Cenuşăreasa cenuşăreselor domeniilor din ţara asta. Nu se poate ca noi să avem aceeaşi problemă la fiecare început de an, cu o metodologie în ultimul timp, cu contracte semnate în ultima zi, cu certurile de rigoare. Pentru că este normal ca lumea să fie nemulţumită, pentru că fiecare îşi doreşte să facă performanţă. Singurul lucru care mă bucură este că în 2022 sportul românesc a avut un an de excepţie cum nu a avut în ultimii 10-15 ani. Deci demonstrăm că se poate şi de ce să nu fie ajutat? Cu ce au greşit oamenii ăştia că vor să facă şi nu au cu ce? Performanţă fără bani, fără finanţare pe măsură, fără specialişti care să vină lângă noi, nu putem face. Sportivul, oricât de bun ar fi el, trebuie şlefuit, are nevoie de un antrenor, are nevoie de recuperare medicală, de un maseur, de un kineto, de un specialist, şi pentru fiecare lucru pe care vrei să îl faci îţi trebuie bani. Nu mai spun că toate preţurile au explodat, absolut toate", a adăugat Elisabeta Lipă.

Anul 2023 este pentru canotorii români unul foarte important având în vedere că participarea la Campionatele Mondiale le poate aduce calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

"Anul acesta avem Campionatele Mondiale, unde vor fi şi calificările. Canotajul, spre deosebire de alte sporturi, are decât două variante de calificare, anul acesta la campionatele mondiale şi anul viitor la o singură regată de calificare, strict pentru calificare. Dacă nu te-ai calificat anul acesta mai ai o şansă anul viitor, dar anul viitor califici omul şi proba, deci nu mai poţi să umbli la echipă. Iar pentru un antrenor este foarte greu să-l aduci într-un vârf de formă pe sportiv la această regată de calificare şi peste o lună să-l aliniez la startul Jocurilor Olimpice. Practic este imposibil", a completat Lipă.

Federaţia Română de Canotaj a primit de la Ministerul Sportului pentru bugetul pe 2023 aproximativ 40% din suma solicitată la începutul anului, ceea ce înseamnă că banii alocaţi vor fi suficienţi pentru primele 6 luni.

"Din suma solicitată am primit undeva la 40%, asta înseamnă că bugetul ar ajunge undeva cam până prin luna iunie. Pentru că noi, la începutul anului, şi nu vorbesc doar de canotaj, ci de toate disciplinele, trebuie să dăm avansul la Campionate Mondiale, fie că sunt juniori, tineret sau seniori. Pentru că pe organizator nu îl interesează dacă tu nu ai primit buget, sau că e mic, sau că e mare, sau că te descurci, sau nu. El zice 'trebuie să îmi plăteşti, dacă nu îmi plăteşti, te trimit la 200 de km de locul de concurs şi stai cu orele în autocar să ajungi la hotel şi înapoi. Ceea ce este imposibil să se întâmple cu o armată de oameni. Pentru că noi când participăm la un campionat mondial, european, la o cupă mondială, suntem în jur de 60 de persoane. Iar anul trecut, vă dau un exemplu, în luna mai am luat un bilet de avion la Varese, în Italia, cu 300 de euro, pentru Campionatele Mondiale de juniori, iar în septembrie, la Europenele de tineret, tot la Varese, ne-a costat 600 de euro, dublu, ori la câţi suntem, îmi este şi frică să mă gândesc", a mai spus Elisabeta Lipă.

Federaţia Română de Canotaj a primit pentru anul acesta de la Ministerul Sportului suma de 14.000.291 de lei, faţă de 14.550.000 de lei în 2022, în scădere cu peste 500.000 de lei, chiar dacă rezultatele canotorilor români obţinute anul trecut au fost cele mai bune înregistrate în istoria federaţiei, cu 39 de medalii câştigate la competiţiile internaţionale majore.

Comparativ cu sumele primite în 2022, 8 dintre cele 18 federaţii sportive au bugete mai mici în acest an, cea mai substanţială scădere fiind înregistrată de Federaţia Română de Judo, cu peste 2,7 milioane de lei mai puţin.

La capitolul finanţări mai mari comparativ cu anul precedent, Federaţia Română de Gimnastică a înregistrat cea mai mare creştere, cu plus 1,35 milioane de lei, urmată de Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, cu plus 1,3 milioane, şi Federaţia Română de Ciclism, cu plus 1,2 milioane de lei.

Suma totală alocată de Ministerul Sportului pentru asociaţiile sportive naţionale pentru 2023 este de 162.088.000 de lei.

Conform bugetului adoptat pentru 2023, Ministerul Sportului are anul acesta un buget de 581,5 milioane de lei, cu 60 de milioane în plus faţă de faţă de execuţia preliminară din 2022.

