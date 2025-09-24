Românii continuă să defileze la Campionatul Mondial. Rezultatele de miercuri

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 13:23
Echipajul de patru rame masculin FOTO FR Canotaj

Echipajul României de patru rame masculin (M4-) s-a calificat, miercuri, în finala A la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai.

Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă au încheiat semifinala 2 pe poziţia secundă şi şi-au asigurat calificarea în finala A.

Finala va avea loc vineri dimineaţă.

Semifinala a avut loc cu o întârziere de câteva ore din cauza condiţiilor meteo.

Pe de altă parte, Mihai Chiruţă a concurat în sferturile de finală ale probei de schif simplu masculin (M1x) şi s-a clasat pe locul 3, ceea ce i-a asigurat calificarea în semifinale.

