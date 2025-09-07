Șase medalii de aur pentru România. Sportul la care dominăm Europa

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 16:12
Șase medalii de aur pentru România. Sportul la care dominăm Europa
Echipajul de 8+1 mixt. Foto: Facebook / Federatia Romana de Canotaj

Echipajul de 8+1 mixt (BMix8+), compus din Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Sergiu Anfimov, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi şi Maria-Antonia Iancu, a câştigat, duminică, medalia de aur la Campionatele Europene Under23 de la Račice, Cehia.

Sportivii români au mai obţinut, duminică, 5 medalii de aur, una de argint şi două de bronz.

AUR

Echipajul de patru rame masculin (BM4-) compus din Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Sergiu Anfimov.

Echipajul de dublu rame masculin (BM2-), compus din Cosmin Iulian Pleşescu şi Fabrizio-Alexandru Scripcariu.

Echipajul de patru rame feminin (BW4-), compus din Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi.

Echipajul de dublu vâsle feminin (BW2x), compus din Mariana-Laura Dumitru şi Bianca-Camelia Ifteni.

Echipajul de 8+1 masculin (BM8+), compus din Costi-Daniel Neagoe, Fabrizio-Alexandru Scripcariu, Antonel Avăcăriţei, Marian Ştefan Dunca, Nicolae Răzvan Stoian, Sebastian Alexandru Taşcă, Cosmin Iulian Pleşescu, Ştefan Bogdan Moaleş şi Maria-Antonia Iancu.

ARGINT

Echipajul de 8+1 feminin (BW8+), compus din Petruţa-Ionela Popa, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Andreea Bianca Marin, Bianca-Elena Drăghici, Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Isabela Boldea şi Irina Lucia Andreea Despa.

BRONZ

Echipajul de dublu rame feminin (BW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică.

Echipajul de patru vâsle feminin (BW4x), compus din Anca-Andreea Culidiuc, Ioana Gabriela Cristescu, Sonia Teodora Biţă şi Stejara Olariu.

