Soț și soție, au scris istorie pentru România. Clipe de panică la finalul cursei: ”Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea”

Canotorul Florin Lehaci a declarat, la întoarcerea din China, că medalia de aur din proba de 8+1 mixt la Campionatele Mondiale de la Shanghai este cu atât mai importantă cu cât a câștigat-o alături de soția sa, Maria Lehaci.

”A fost un sentiment pe care n-aș putea să-l descriu...e una dintre cele mai mari bucurii din cariera unui sportiv, să câștige un titlu mondial. Iar faptul că am reușit asta împreună cu Maria a fost cu atât mai important pentru mine”, a spus el.

Florin și Maria Lehaci sunt primul cuplu din istoria canotajului care reușește să câștige o medalie la Campionatele Mondiale în aceeași barcă. Probele mixte de dublu vâsle și 8+1 au fost introduse în premieră la Campionatele Mondiale la ediția de la Shanghai.

Florin Lehaci a menționat că nu își aduce aminte prea multe lucruri de la finalul cursei de dublu rame masculin, când a leșinat și a fost nevoie de intervenția ambulanței.

”Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea...doar frânturi mai țin minte. Știu că domnul doctor îmi spunea că trebuie să mă duc la premiere, pentru că e prima mea premiere la un Mondial de seniori. Nu îmi aduc aminte clar, auzeam totul foarte de departe și vedeam o lumină puternică...era o stare de leșin constantă. A fost crunt. Ultimele lovituri în cursă au fost, cum să spun, memorie motrică”, a afirmat sportivul medaliat cu argint la dublu rame masculin alături de Florin Arteni.

Maria Lehaci a afirmat că nu s-a gândit dinainte la câștigarea unei medalii alături de soțul său, ci doar că și-ar fi dorit să aibă șansa de a concura alături de el.

Ads

”Este o premieră această medalie, dar nu ne-am gândit la asta dinainte. Nu a fost nimic planificat. E adevărat însă că atunci când am auzit că se introduce proba mixtă ne-am spus că ar fi frumos să tragem împreună în aceeași barcă. Dar nu ne-am gândit că se va și întâmpla asta. Și că va fi și atât de bine”, a explicat Maria Lehaci.

România a încheiat Campionatele Mondiale de la Shanghai cu două medalii de aur și patru de argint, participând cu 12 echipaje, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle și 8+1, introduse în premieră în competiție.

Cele 2 medalii de aur au fost cucerite la dublu rame feminin (Simona Radiș și Magdalena Rusu) și 8+1 mixt (Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu), iar cele 4 de argint la patru rame feminin (Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș), patru rame masculin (Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă), dublu rame masculin (Florin Arteni și Florin Lehaci) și 8+1 feminin (Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu).

În clasamentul pe medalii, Olanda a ocupat primul loc (4 de aur, 1 de argint, 1 de bronz), urmată de Marea Britanie (3-4-1), China (3-3-1), România (2-4-0) etc.

Ads