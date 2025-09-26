A treia medalie pentru România la Campionatul Mondial. Cât de aproape au fost tricolorele de aur

Echipajul de patru rame feminin, format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.

Aurul i-a revenit unui echipaj din SUA, cu timpul 06:27.71. Sportivele tricolore au înregistrat timpul 06:28.44.

Echipajul de dublu vâsle (M2x), format din Andrei Cornea şi Marian Enache, a ocupat doar locul şase în finala de vineri.

Tot vineri, Mihai Chiruţă s-a clasat pe locul 4 în semifinală la schif simplu masculin (M1x) şi va evolua în finala B.

În finala B a probei de dublu vâsle feminin (W2x), Bianca Ifteni şi Mariana Dumitru s-au clasat pe poziţia a 6-a, ceea ce înseamnă că ocupă locul 12 în clasamentul mondial.

România a mai câştigat două medalii la CM de la Shanghai: aur prin echipajul feminin de dublu rame (W2-) format din Magdalena Rusu şi Simona Radiş şi argint prin echipajul masculin de dublu rame (M2-) format din Florin Arteni şi Florin Lehaci.

Ads