Un client a fost păcălit la cântar într-un mare lanț de magazine. Angajații dau din umeri FOTO

Un român care și-a făcut cumpărăturile dintr-un mare lanț național de magazine a descoperit cu stupoare că a fost înșelat la cântar nu la unul, ci la două produse. Pentru fiecare dintre ele a plătit mai mult decât a cumpărat cu aproximativ 200 grame. Reacția angajaților magazinului l-a surprins.

Când a ajuns acasă, clujeanul și-a cântărit alimentele cumpărate și pe cântarul propriu, unde a observat o diferența care nu poate fi neglijată la buzunar. Bonul magazinului arată ca la ambele produse a plătit pentru 200g care nu există.

Întors la magazin pentru a cere lămuriri, bărbatul s-a întâlnit cu indiferența angajaților, care știau de situație.

„Aveți grijă la magazinul de pe Transilvaniei, la produsele care se cântăresc. Acum seara am cumpărat din acest magazin banane și mușchi țigănesc, ajungând acasă am cântărit produsele respective, la mușchiul file și la banane aveam în plus aproximativ 200 gr pe bon față de cantitatea reală. Ajungând înapoi în magazin angajații mi-au spus că au o problemă cu cântarul și că au mai pățit așa. Nu știu de ce nu se iau măsuri dacă se știe de problema”, a scris clujeanul pe un grup de Facebook dedicat locuitorilor din Baciu, citat de stiridecluj.ro.

Bonul arată că bărbatul plătit pentru 326 de grame de mușchi și a primit doar 153 de grame. Situația s-a repetat și în cazul bananeor, unde a plătit 1,096 kg de fructe și a primit doar 908 grame.

În România, verificarea metrologică a cântarelor este reglementată de Hotărârea de Guvern nr. 1.660/2005, cu modificările și actualizările ulterioare. Orice cântar folosit în scop comercial trebuie măsurat înainte de începerea utilizării, iar apoi periodic la fiecare 2 ani.

Normele de metrologie pentru cântarele comerciale sunt stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală pe baza celor publicate de Comunitatea Economică Europeană.

