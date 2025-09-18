O cunoscută cântăreață de muzică populară și soțul ei au fost prinși în timp ce furau dintr-un hypermarket din Târgu Jiu. Ce produse au sustras din magazin fără să plătească

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 12:45
1125 citiri
Mașină de Poliție Foto: Facebook/Poliția Română

O artistă de muzică populară și soțul ei au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să sustragă mai multe produse dintr-un hypermarket din Târgu Jiu. Conform autorităților, cei doi au fost surprinși de camerele de supraveghere în momentul în care luau parfumuri, deodorante, o perie de păr și elastice fără a le plăti.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt, iar bunurile au fost recuperate și predate înapoi magazinului. Femeia este originară din Gorj și activează ca solistă de muzică populară, în timp ce soțul ei este bucătar în județul Timiș.

Potrivit Poliției Municipiului Târgu Jiu, la data de 16 septembrie, agenții au fost sesizați cu privire la două persoane suspecte de furt într-un hypermarket situat pe strada Termocentralei din municipiu.

Polițiști de ordine publică s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Moșnița Nouă, județul Timiș, și o femeie de 36 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuiți că ar fi sustras, de pe rafturile hypermarketului, mai multe produse, în valoare totală de 380 de lei, au transmis autoritățile.

Dosarul a fost întocmit pentru infracțiunea de furt, iar bunurile sustrase au fost recuperate și returnate magazinului. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

