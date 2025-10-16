Divorț de milioane în Los Angeles: Cântăreața Sia Furler trebuie să plătească o sumă record fostului soț

Cântăreața australiană Sia Furler se află în centrul unui conflict juridic amplu după ce a depus, în luna martie, o cerere de divorț de cel de-al doilea soț al ei, Daniel Bernad. Cei doi s-au căsătorit în 2022 și au devenit părinți în 2024, când s-a născut copilul lor, Somersault.

Mariajul lor s-a destrămat din cauza „diferențelor ireconciliabile”, iar Sia a solicitat instanței custodia legală a copilului, oferindu-i lui Bernad doar drepturi de vizitare, potrivit CNN.

Recent, Daniel Bernad a cerut instanței să-i acorde peste 250.000 de dolari lunar drept pensie alimentară, invocând faptul că a renunțat la cariera sa medicală de oncolog radioterapeut pentru a fi alături de artistă, potrivit documentelor de la dosar consultate de sursa citată. El susține că nu mai are nicio sursă de venit și a cerut suplimentar 300.000 de dolari pentru cheltuieli de judecată și 200.000 de dolari pentru expertize contabile.

Documentele instanței includ o declarație detaliată a lui Bernad, în care acesta explică că împreună cu Sia au deschis în 2022 o clinică de tratament cu ketamină. Totuși, el afirmă că artista a retras finanțarea proiectului după despărțire, lăsându-l fără surse de venit. Bernad a oferit detalii despre stilul de viață pe care îl aveau în timpul mariajului: locuiau într-o casă de 9.500 de metri pătrați în Toluca Lake, Los Angeles, evaluată la aproximativ 12,5 milioane de dolari, și angajau între 10 și 12 persoane, inclusiv doi bucătari personali și doi maseuri. Cuplul călătorea frecvent, de multe ori cu avion privat. „Nu a trebuit niciodată să ne monitorizăm cheltuielile de trai”, a precizat el.

Acesta nu este primul mariaj al cântăreței: Sia a fost căsătorită anterior cu Erik Anders Lang, între 2014 și 2017. În plus, artista era deja mamă și bunică înainte de nașterea lui Somersault. În 2019, ea a adoptat doi băieți de 18 ani care urmau să părăsească sistemul de plasament, iar unul dintre aceștia a devenit tată în 2020.

Ads