Divorț de milioane în Los Angeles: Cântăreața Sia Furler trebuie să plătească o sumă record fostului soț

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 12:35
396 citiri
Divorț de milioane în Los Angeles: Cântăreața Sia Furler trebuie să plătească o sumă record fostului soț
Sia Furler FOTO Wikipedia Commons

Cântăreața australiană Sia Furler se află în centrul unui conflict juridic amplu după ce a depus, în luna martie, o cerere de divorț de cel de-al doilea soț al ei, Daniel Bernad. Cei doi s-au căsătorit în 2022 și au devenit părinți în 2024, când s-a născut copilul lor, Somersault.

Mariajul lor s-a destrămat din cauza „diferențelor ireconciliabile”, iar Sia a solicitat instanței custodia legală a copilului, oferindu-i lui Bernad doar drepturi de vizitare, potrivit CNN.

Recent, Daniel Bernad a cerut instanței să-i acorde peste 250.000 de dolari lunar drept pensie alimentară, invocând faptul că a renunțat la cariera sa medicală de oncolog radioterapeut pentru a fi alături de artistă, potrivit documentelor de la dosar consultate de sursa citată. El susține că nu mai are nicio sursă de venit și a cerut suplimentar 300.000 de dolari pentru cheltuieli de judecată și 200.000 de dolari pentru expertize contabile.

Documentele instanței includ o declarație detaliată a lui Bernad, în care acesta explică că împreună cu Sia au deschis în 2022 o clinică de tratament cu ketamină. Totuși, el afirmă că artista a retras finanțarea proiectului după despărțire, lăsându-l fără surse de venit. Bernad a oferit detalii despre stilul de viață pe care îl aveau în timpul mariajului: locuiau într-o casă de 9.500 de metri pătrați în Toluca Lake, Los Angeles, evaluată la aproximativ 12,5 milioane de dolari, și angajau între 10 și 12 persoane, inclusiv doi bucătari personali și doi maseuri. Cuplul călătorea frecvent, de multe ori cu avion privat. „Nu a trebuit niciodată să ne monitorizăm cheltuielile de trai”, a precizat el.

Acesta nu este primul mariaj al cântăreței: Sia a fost căsătorită anterior cu Erik Anders Lang, între 2014 și 2017. În plus, artista era deja mamă și bunică înainte de nașterea lui Somersault. În 2019, ea a adoptat doi băieți de 18 ani care urmau să părăsească sistemul de plasament, iar unul dintre aceștia a devenit tată în 2020.

Final neașteptat în „divorțul secolului”: Curtea Supremă sud-coreeană a anulat cea mai mare despăgubire din istoria țării
Final neașteptat în „divorțul secolului”: Curtea Supremă sud-coreeană a anulat cea mai mare despăgubire din istoria țării
Curtea Supremă din Coreea de Sud a anulat joi decizia prin care miliardarul Chey Tae-won, președintele gigantului industrial SK Group, fusese obligat să plătească fostei sale soții o...
A cincea soție a lui Ilie Năstase a dat detalii despre divorț: ”Voia să scape cât mai repede de ea”
A cincea soție a lui Ilie Năstase a dat detalii despre divorț: ”Voia să scape cât mai repede de ea”
Ioana Năstase, a cincea soție a fostului mare tenismen Ilie Năstase, a depus în această vară actele pentru divorț. După un mariaj de cinci ani, Ioana Năstase a solicitat separarea la...
#cantareata, #Australia, #divort , #hollywood
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum poate fi suspendat presedintele statului si de ce nu este ingrijorat Nicusor Dan de amenintarile AUR
a1.ro
Continuarea filmului "Patimile lui Iisus" e confirmata. Cine va juca rolul Mantuitorului, in locul lui Jim Caviezel
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Divorț de milioane în Los Angeles: Cântăreața Sia Furler trebuie să plătească o sumă record fostului soț
  2. Misterul morții actriței Diane Keaton, lămurit de familie. Mesajul emoționant transmis fanilor
  3. Horoscop zilnic. Joi, 16 octombrie. Zodia care ar putea avea probleme cu mijlocul de transport
  4. Bancul zilei: De ce seamănă România cu Paradisul
  5. De ce trăiesc românii cu 8 ani mai puţin decât cei din alte ţări din Uniunea Europeană. Care este principala cauză
  6. O nouă platformă digitală creată în România transformă modul în care comunică pacienții cu cancer și medicii lor, printr-o abordare bazată pe empatie și dialog deschis
  7. Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii
  8. Radioprotecția în CT: cum reduc tehnologiile moderne doza de radiații pentru pacient
  9. De ce peștele are un gust mai bun la restaurant, potrivit bucătarilor
  10. Nutriționista Mihaela Bilic dezvăluie rețeta anti-îmbătrânire. Ce ar trebui să mâncăm pentru a arăta mai tineri și plini de viață