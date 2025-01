Cântăreața care a vândut 80 de milioane de albume, dar nu a cântat niciodată într-un concert live. Trăiește singură într-un impresionant castel, înconjurată de pisici

Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin (anglicizat Enya Patricia Brennan), cunoscută sub numele Enya, este o cântăreață și compozitoare irlandeză, recunoscută pentru stilul său muzical unic și captivant. Cu aproximativ 80 de milioane de albume vândute la nivel mondial, Enya este unul dintre cei mai de succes artiști solo din lume și al doilea cel mai bine vândut din Irlanda, după trupa rock U2. Cu toate astea, nu a susținut niciodată un concert live.

Muzica sa este cunoscută pentru utilizarea inovatoare a straturilor multiple de voce și instrumente, reverberațiile prelungite și influențele variate, încărcate de elemente celtice. Cariera Enyei se întinde pe patru decenii, începând cu anii 1980, iar melodiile sale rămân atemporale.

Enya (64 de ani) s-a născut și a crescut în Gweedore, Irlanda, iar în 1980, sub numele de Eithne Ní Bhraonáin, și-a început cariera muzicală alăturându-se formației folk Clannad, împreună cu frații ei. Cu toate astea, artista a preferat ca din 1982 să meargă spre o carieră solo. A colaborat cu producătorul Nicky Ryan și cu soția acestuia, Roma Ryan, care a devenit textiera melodiilor sale.

Enya a experimentat în cântecele sale o combinație de voce multitracked și clapele cu influențe din diverse genuri, precum muzica clasică, celtică, jazz, ambient, world și folk irlandez. Primele sale lansări ca artist solo au inclus piese instrumentale pentru compilația Touch Travel T4 într-o perioadă de experimentare artistică. Ea a contribuit, de asemenea, la coloana sonoră a filmului The Frog Prince (1985) și la seria documentară BBC The Celts (1987).

Succesul internațional a venit odată cu albumul Watermark (1988), care a inclus hitul iconic „Orinoco Flow (Sail Away)”. Următoarele albume – Shepherd Moons (1991), The Memory of Trees (1995) și A Day Without Rain (2000) – au vândut milioane de exemplare și au confirmat poziția sa de artist global. Cântecul „Only Time”, extras de pe A Day Without Rain, a devenit un simbol al speranței în urma atacurilor din 11 septembrie 2001, din SUA.

În anii următori, Enya a lansat albumele Amarantine (2005) și And Winter Came (2008), urmate de o pauză de patru ani. A revenit în studio în 2012 pentru a lucra la Dark Sky Island (2015), un album care a reafirmat sensibilitatea sa artistică unică.

De-a lungul timpului, au existat speculații despre un nou album de studio. Sora sa, Moya Brennan, a confirmat începând din 2019 că Enya continuă să lucreze la muzică nouă, fanii rămânând în așteptarea unor noi creații din partea artistei irlandeze.

Enya, o personalitate discretă și rezervată, preferă să lase muzica sa să vorbească. Impactul ei asupra industriei muzicale este incontestabil, iar piesele sale continuă să inspire generații întregi.

De ce nu a cântat Enya live pe scenă?

Enya nu a cântat niciodată live în sensul unui concert tradițional din mai multe motive, majoritatea legate de natura unică a muzicii sale și de preferințele sale personale.

Muzica Enyei este extrem de elaborată, fiind compusă din multiple straturi vocale și instrumentale, realizate prin tehnici de înregistrare multitrack. Interpretarea acestor piese într-un concert live ar necesita o echipă numeroasă de muzicieni și echipamente tehnice avansate pentru a recrea fidel sunetul specific al înregistrărilor.

Enya a declarat de mai multe ori că se simte cel mai confortabil în studio, unde își poate dedica timpul perfecționării fiecărei piese.

Este o persoană extrem de retrasă și rezervată. Ea evită lumina reflectoarelor și preferă să nu fie în centrul atenției, ceea ce face ca spectacolele live să fie incompatibile cu personalitatea sa. De 8 ani, ea s-a retras definitiv din viața publică.

Enya a avut libertatea de a-și construi cariera fără a fi constrânsă de așteptările tipice ale industriei muzicale, cum ar fi turneele sau concertele live. Contractele sale cu Warner Music i-au oferit control complet asupra creațiilor sale, iar acest lucru i-a permis să rămână fidelă propriului stil.

Cunoscută drept regina incontestabilă a muzicii New Age, locuiește în Castelul Manderley, o proprietate victoriană impresionantă situată în Killiney, o zonă exclusivistă din apropierea Dublinului.

Enya nu s-a căsătorit niciodată și trăiește împreună cu zeci de pisici și angajații ei din castel.

