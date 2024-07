Cântăreața care și-a bătut joc de imnul Statelor Unite: ”Am fost beată. O să vă anunț cum e cu dezintoxicarea...” VIDEO

Cântăreaţa Ingrid Andress a răspuns criticilor privind interpretarea dezastruoasă a imnului naţional înainte de Home Run Derby al Major League Baseball, scrie The Guardian.

Cântăreaţa country în vârstă de 32 de ani a mărturisit pe reţelele sale de socializare că a fost beată în timpul interpretării "Star-Spangled Banner" la Globe Life Field în Arlington, Texas, luni seara, şi că va intra la dezintoxicare.

"Nu o să vă mint pe toţi, am fost beată aseară", a scris ea pe X, fostul Twitter. "Astăzi mă voi interna într-un centru pentru a primi ajutorul de care am nevoie".

"Asta nu am fost eu aseară", a continuat declaraţia. "Îmi cer scuze MLB, tuturor fanilor şi acestei ţări pe care o iubesc atât de mult pentru acea interpretare. O să vă anunţ pe toţi cum este dezintoxicarea, am auzit că este super distractivă".

Mulţi internauţi au numit-o una dintre cele mai proaste interpretări ale imnului naţional auzite înaintea unui eveniment sportiv profesionist major, unii comparând-o cu interpretarea dezastruoasă a lui Fergie înainte de meciul NBA All-Star 2018.

Andress, născută în Southfield, Michigan, şi crescută în Highlands Ranch, Colorado, are două albume de studio la activ, "Lady Like" din 2020 şi "Good Person" din 2022, precum şi două single-uri care au ajuns în Billboard Hot 100, "More Hearts Than Mine" şi "Wishful Drinking". De asemenea, a scris împreună cu Charli xcx piesa de succes "Boys" din 2017 şi cu Bebe Rexha, "Girl in the Mirror".

De-a lungul carierei sale a obţinut patru nominalizări la premiile Grammy, inclusiv pentru cel mai bun artist nou în 2021 - alături de Doja Cat, Phoebe Bridgers şi câştigătoarea Megan Thee Stallion - şi cel mai bun cântec country. A susţinut turnee solo şi alături de artişti precum Stevie Nicks, Keith Urban, Dan + Shay şi Tim McGraw.

