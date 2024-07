Ayres Sasaki, un muzician brazilian în vârstă de 35 de ani, a fost electrocutat în timp ce cânta la un hotel din staţiunea balneară Salinopolis din statul brazilian Pará.

Potrivit presei braziliene, muzicianul a fost electrocutat pe 13 iulie, după ce a fost îmbrăţişat de o persoană udă.

O anchetă a fost deschisă de secţia locală de poliţie, care a solicitat efectuarea de teste medico-legale şi va audia martori, scrie ziarul brazilian O Globo. Potrivit Diaro do Para, Ayres Sasaki a fost electrocutat în timp ce cânta la chitară şi nu a mai putut fi resuscitat.

Mătuşa cântăreţului, Rita Matos, citată de presa braziliană, a explicat: „Luăm legătura cu persoanele care au fost cu el în acel moment pentru a afla cum s-a întâmplat. Vom compila toate informaţiile într-un comunicat de presă”.

A doua zi, Hotelul Solar, unde artistul concerta, a publicat o declaraţie pe Instagram: „Hotelul Solar regretă profund dispariţia lui Ayres Sasaki”. Conducerea hotelului mai spune că este „hotărâtă să coopereze pe deplin cu autorităţile competente, astfel încât să poată fi făcute clarificările necesare”.

La începutul acestei săptămâni, soţia sa, Mariana Sasaki, a vorbit pentru prima dată despre cele întâmplate, scrie presa din Belem, de unde era originar cântăreţul. Ea le-a mulţumit fanilor pentru sprijin şi i-a invitat să se roage.

Ayres şi Mariana se căsătoriseră cu doar câteva luni înainte. Format ca arhitect şi urbanist, Ayres Sasaki era pasionat de muzică.

Brazilian rocker Ayres Sasaki dead at 35 after being electrocuted during live show https://t.co/9eO2XSEexF pic.twitter.com/jhRegU5ie3