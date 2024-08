Fondatorul unei trupe faimoase din anii 2000, în fața instanței pentru că ar fi luat banii unei femei fără să se prezinte la eveniment

Cântărețul Adi Sînă se judecă în prezent cu o angajată a Ministerului Justiției, care îl acuză pe fondatorul trupei Akcent că nu și-a respectat angajamentul contractual.

Reclamanta spune că artistul a încasat banii fără să presteze, conform Spynews.

"Nu pot oferi prea multe detalii, deoarece funcția pe care o dețin nu îmi permite, mai ales că în prezent este un dosar pe rol. Pe scurt, situația ar fi următoarea: a încasat banii și nu s-a prezentat la eveniment", a declarat aceasta.

Angajata Ministerului Justiției l-a dat în judecată pe cântăreț în martie anul trecut, arată detaliile de pe portalul instanțelor de judecată. Firma artistului, Akcent Agency SRL, este și ea pârâtă la dosar.

În prezent, Adi Sînă cântă cu trupa The Wedding Crashers.

La 10 iulie, Judecătoria Craiova a acceptat excepția ridicată de avocații artistului și a declinat competența către Judecătoria Cornetu, din județul Ilfov. Instanțele sunt în vacanță până la toamnă.

Nu este prima acuzație de acest fel care i se aduce cântărețului. Anul trecut, un bărbat a declarat că Sînă a acceptat inițial plata pentru a performa la nunta acestuia, însă a anulat cu câteva săptămâni înainte. În acest caz, cântărețul a returnat banii, conform Spynews.

"Eu am avut un contract semnat cu domnul Adrian Sînă, ca să ne presteze patru intrări la nuntă, pe data de 26 august. Am semnat contractul cu dânsul și am plătit un avans de 1.500 de euro. În data de 3 iulie l-am sunat din nou pe domnul Adi Sînă ca să mă asigur că rămâne data de 26 august, asta fiind înainte să trimitem invitațiile. Am primit un e-mail de la dânsul, în data de 7 august 2023, cu trei săptămâni înainte. Mi-a zis că nu vine cu o veste prea bună. Mi-a zis că o să fie plecat în Asia și în India pentru un turneu și că nu va reuși să fie prezent la nuntă. Mi-a returnat banii, mi-a dat block, și pe data de 28 august a pus un story pe o rețea socială și, de fapt, el era în Craiova, la o altă nuntă", a declarat, la o emisiune televizată mirele care l-a acuzat pe Adi Sînă că i-a dat peste cap nunta, scrie sursa citată.

