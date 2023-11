”Urcăm cu rachetele Tale balistice”. Un cântec care glorifică armele criminale ale lui Putin, interpretat într-o biserică din Rusia VIDEO

Olga Golikova, pastorul principal al bisericii „Misiunea Luminii lui Hristos”, a interpretat cântecul „Suntem o țară mare”, în care sunt slăvite armele rusești.

În Sankt Petersburg, Rusia, enoriașii bisericii penticostale au mărșăluit la un cântec despre rachetele balistice și avioanele supersonice ale Federației Ruse.

Piesa „Suntem o țară mare” a fost interpretată de pastorul principal Olga Golikova. Enoriașii cu steaguri rusești au mărșăluit spre ea cântând.

"Luăm, Doamne, această pistă. Urcăm cu rachetele Tale balistice, urcăm cu avioanele Tale supersonice, Doamne, pentru a aduce vestea bună că Rusia este pentru Hristos!" - a cântat Golikova.

Potrivit site-ului Bisericii „Misiunea Luminii lui Hristos”, instituția a fost înființată în 2015. Pastorul principal este Olga Golikova, doctor în teologie. Ea a absolvit și Academia Teologică din Sankt Petersburg. Golikova a scris cartea „Rusia pentru Hristos” cu subtitlul „Ghid practic pentru soldații lui Hristos”.

