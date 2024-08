Rușii, prinși în capcană într-o zonă din regiunea Kursk. Atacul surpriză al ucrainenilor, venit din spate. ”Vom vedea un alt grup de prizonieri”

Unitățile de infanterie ale armatei ucrainene au ocolit trupele ruse de la Krupeț și le-au lovit în spate, la periferia vestică a localității Kamyșni.

Trupele ucrainene au minat această zonă pentru a bloca apropierea de Sudja, scrie analistul militar și observator OSINT - Schizointel.

Based on this it is likely Ukrainian troops bypassed Russian troops by utilizing the road from Kolmakov-Belitsa to bypass the Russian forces at Krupets and are attacking their rear on the western outskirts of Kamyshnoye. This area Ukrainian forces have remotely mined to deny this… https://t.co/JAH0x7AYvF pic.twitter.com/LF5E0s5WIv