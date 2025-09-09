Cel puțin 5 capete de porc puse în fața unor moschei din Franța. Pe unul a fost scris „Macron”

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 13:14
184 citiri
Cel puțin 5 capete de porc puse în fața unor moschei din Franța. Pe unul a fost scris „Macron”
Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO: Hepta

Cel puțin cinci capete de porc au fost descoperite marți dimineață, 9 septembrie, în fața mai multor moschei din regiunea pariziană și din capitală, a anunțat pe X prefectul poliției din Paris, Laurent Nuñez, care a denunțat aceste „acte abjecte”, relatează AFP.

Capetele de porc au fost descoperite în special pe drumurile publice din Paris, în arondismentele 15, 18 și 20, precum și în Montreuil (Seine-Saint-Denis) și Montrouge (Hauts-de-Seine), a aflat Le Figaro din surse polițienești.

„Descoperirile continuă și se fac pe măsură ce moscheile se deschid”, au indicat sursele.

Acestea precizează că inscripția „Macron” a fost găsită pe unul dintre capete.

„A fost deschisă imediat o anchetă”, a adăugat prefectul poliției, asigurând că „se fac toate eforturile pentru a găsi autorii acestor acte abjecte”.

Julien Charles, prefectul departamentului Seine-Saint-Denis, a condamnat „cu fermitate acest act abject” și asigură comunitatea musulmană din Montreuil și din departament de sprijinul său.

Poliția continuă ancheta la mijlocul dimineții.

„Tot sprijinul meu pentru responsabilii și credincioșii moscheilor afectate de aceste provocări insuportabile. Atacarea lăcașurilor de cult este un act de lașitate de neînțeles”, a declarat pe X ministrul de interne, Bruno Retailleau.

Medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate că este „expert” în resuscitare. 12 oameni au murit
Medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate că este „expert” în resuscitare. 12 oameni au murit
Un fost anestezist din Franța este judecat după ce și-a otrăvit intenționat 30 de pacienți ca să-și arate abilitățile de resuscitare și ca să se răzbune pe foști colegi....
Criză politică în Franța: Guvernul a picat la vot în Parlament. Premierul urmează să-i înainteze demisia președintelui Emmanuel Macron
Criză politică în Franța: Guvernul a picat la vot în Parlament. Premierul urmează să-i înainteze demisia președintelui Emmanuel Macron
Cu 364 de voturi împotrivă, Guvernul Franței condus de François Bayrou a fost dat jos de Adunarea Națională, camera inferioară a Parlamentului. Prim-ministrul, care trebuia să obțină...
#capete, #porc, #moschei, #Franta, #Emmanuel Macron presedinte francez, #ancheta politie , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce bea in fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune ca arata de 30
Digi24.ro
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate si traditii distruse pentru un resort de lux
Adevarul.ro
Premierul ungar Orban sustine ca SUA au acceptat deja ca Rusia a castigat razboiul. El prezice divizarea oficiala a Ucrainei in trei zone

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un experiment cuantic. Ce înseamnă pentru viitorul științei
  2. Cel puțin 5 capete de porc puse în fața unor moschei din Franța. Pe unul a fost scris „Macron”
  3. Propagandă anti-Bruxelles descoperită în Cehia. „Canibali la porți: Fanaticii verzi vor să ne mâncăm unii pe alții!” și alte sloganuri halucinante promovate de Moscova
  4. Percheziții DNA la compania care furnizează agent termic Capitalei. Procurorii au suspiciuni de dare și luare de mită
  5. O profesoară și copilul său au fost găsiți spânzurați în apartament. Femeia era despărțită de soț, cu care se judeca pentru custodia copilului
  6. Parlamentul European va cere Rusiei să retragă trupele din Transnistria. Președinta Maia Sandu va susține un discurs în fața parlamentarilor europeni
  7. Cod galben de inundații pe râuri din 11 județe. Recomandările hidrologilor pentru populație HARTĂ
  8. Urs dus la spital după ce a mâncat prea multe fructe. Animalul a devenit vedetă pe internet VIDEO
  9. Viktor Orbán susține că SUA au acceptat victoria Rusiei în război. Premierul maghiar vorbește despre o împărțire teritorială a Ucrainei
  10. Vladimir Putin l-a decorat pe generalul care a fost strategul invaziei în Ucraina. Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva acestuia pentru crime de război