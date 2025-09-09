Cel puțin 5 capete de porc puse în fața unor moschei din Franța. Pe unul a fost scris „Macron”

Cel puțin cinci capete de porc au fost descoperite marți dimineață, 9 septembrie, în fața mai multor moschei din regiunea pariziană și din capitală, a anunțat pe X prefectul poliției din Paris, Laurent Nuñez, care a denunțat aceste „acte abjecte”, relatează AFP.

Capetele de porc au fost descoperite în special pe drumurile publice din Paris, în arondismentele 15, 18 și 20, precum și în Montreuil (Seine-Saint-Denis) și Montrouge (Hauts-de-Seine), a aflat Le Figaro din surse polițienești.

„Descoperirile continuă și se fac pe măsură ce moscheile se deschid”, au indicat sursele.

Acestea precizează că inscripția „Macron” a fost găsită pe unul dintre capete.

„A fost deschisă imediat o anchetă”, a adăugat prefectul poliției, asigurând că „se fac toate eforturile pentru a găsi autorii acestor acte abjecte”.

Julien Charles, prefectul departamentului Seine-Saint-Denis, a condamnat „cu fermitate acest act abject” și asigură comunitatea musulmană din Montreuil și din departament de sprijinul său.

Poliția continuă ancheta la mijlocul dimineții.

„Tot sprijinul meu pentru responsabilii și credincioșii moscheilor afectate de aceste provocări insuportabile. Atacarea lăcașurilor de cult este un act de lașitate de neînțeles”, a declarat pe X ministrul de interne, Bruno Retailleau.

Ads