Deficiența gravă de capital a companiei EUROINS – Un șoc pe piața RCA!

După falimentul companiei City Insurance, pe piața asigurărilor a apărut o nouă problemă – una de faliment a companiei Euroins România. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) spune despre o deficiență gravă de capital a companiei Euroins și despre insolvența ei. Aceasta este prima companie de asigurări generale din România, face parte din grupul Eurohold din Bulgaria, are cota de piață curentă foarte mare și o rețea foarte bine dezvoltată, cu peste 6.500 de agenți de vânzări și peste 100 de birouri regionale în toată țara.

Un caz de scandal despre compania bulgară Euroins

Potrivit ASF: Euroins România a încasat de la asigurații din România peste 2 miliarde de lei, echivalentul a 400 milioane de euro. Consiliul ASF a decis joi seara – 16 martie 2023 – să ridice autorizația companiei, care potrivit legii, este în insolvență.

Euroins susține că este victima unor zvonuri nefondate, care ar fi fost emise de premierul Nicolae Ciucă și de șeful PSD, Marcel Ciolacu. Aceștia vorbeau despre un nou faliment iminent în sectorul asigurărilor. Într-o scrisoare publică, Euroins România spune că "nu ar avea probleme financiare așa de grave și că diseminarea repetată de minciuni în mass-media și în spațiul public va afecta imaginea companiei".

Românii sunt îngrijorați că această problemă, cu cel mai mare asigurator de pe piața românească, ar putea duce la creșterea polițelor de asigurare RCA în România. Un posibil faliment ar putea lăsa fără asigurare mai mult de 2,5 milioane de șoferi. Dacă scandalul ia amploare, iar compania dă faliment, atunci asigurații își vor primi banii înapoi.

Ads

Conform surselor Observator, conducerea companiei Euroins va fi ridicată de ASF și preluată de Fondul de Garantare. Deci acesta va trebui să aibă banii necesari pentru a-i plăti pe șoferii păgubiți. Premierul Nicolae Ciucă a mai spus că este posibil ca Guvernul României să intervină dacă va fi nevoie, pentru a plafona prețul la asigurări la tariful actual de referință, sau la cel din luna august 2022.

Comparativ cu anul trecut, cu luna februarie 2022, tarifele de referință RCA au crescut cu prime ce variază între 10-40% și au fost publicate de ASF. Cei mai afectați sunt șoferii cu vârsta sub 30 de ani, care au mașini cu o capacitate cilindrică de peste 2.500 cmc. Aceștia vor plăti cel mai mult pentru asigurarea RCA în acest an. Cei mai avantajați din acest punct de vedere – al tarifului RCA – sunt șoferii cu vârsta cuprinsă între 51-60 de ani, care au mașini cu motoare sub 1.200 cmc.

Ads

Desigur contează și sistemul Bonus-Malus, care poate influența foarte mult prețul final al asigurării RCA. Acesta poate duce la o scădere a prețului chiar și cu 50%, sau la o creștere de până la 80%.

Prețurile RCA se pot afla rapid, online!

Românii au beneficii dacă aplică pentru polițe RCA online. Ei pot cumpăra acum un RCA ieftin în doar 3 minute și în plus, au și posibilitatea de a compara online tarifele de la 10 asiguratori din România pe site-uri de comparații, precum http://www.rca-ieftin.info/.

Ei pot face asta oricând, la orice oră, 24 din 24, deci pot economisi mult timp. Nu mai trebuie să meargă în oraș la biroul companiei de asigurări și nici să stea la o coadă formată de câteva persoane pentru a cumpăra o poliță de asigurare pentru mașină.

Întregul proces are loc online pentru a obține o poliță în format electronic. Pentru emiterea poliței trebuie completate anumite date despre proprietar și asigurat, dar și detalii despre: înmatricularea mașinii, anul de fabricație, puterea motorului, etc.

Asiguratorul va fi disponibil și prin e-mail pe site-ul acestuia, iar polița va fi salvată pe laptopul personal și apoi tipărită la imprimantă. Șoferii au documentul și în format electronic, astfel acesta nu va putea fi pierdut sau deteriorat.

Înainte de a alege o companie de asigurări, șoferii ar trebui să verifice și recenziile despre aceasta pentru a afla istoria activităților ei pe piața serviciilor de asigurări din România.

Ads