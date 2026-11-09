Europa beneficiază de capitalul speriat de turbulențele din SUA, afirmă șefa Băncii Europene de Investiții

Autor: Aniela Manolea
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 15:04
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Europa beneficiază de capitalul speriat de turbulențele din SUA, afirmă șefa Băncii Europene de Investiții
Președinta Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calvino FOTO /Hepta

Turbulențele de pe piața financiară a SUA, după victoria democraților în alegerile pentru Congres, sunt un beneficiu pentru Europa, care atrage mai multe investiții pentru că oferă mai multă siguranță, a declarat Nadia Calvino, președinta Băncii Europene de Investiții (BEI), luni, 9 noiembrie.

„Turbulențele din SUA duc la un flux de capital către Europa. Mă aștept ca acest lucru să continue”, a declarat Nadia Calvino într-un interviu acordat luni pentru Bloomberg TV.

Calvino a precizat că, pentru moment, nu vede niciun impact negativ asupra investițiilor în Europa, adăugând că a existat o cerere foarte puternică pentru emisiunile de obligațiuni ale BEI și că se așteaptă la o situație similară și în luna ianuarie.

„În acest moment ne confruntăm cu turbulențe și instabilitate pe piețele financiare, așa că este extrem de important să menținem Europa ca un refugiu sigur în acest context”, a spus președinta BEI.

Nadia Calvino a făcut aceste declarații în contextul în care miniștrii de Finanțe din zona euro s-au reunit la Bruxelles, după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor pentru postul de președinte al Băncii Centrale Europene (BCE), care va deveni vacant în luna februarie 2027, după demisia lui Christine Lagarde.

Calvino se așteaptă ca succesorul „să continue politicile și abordarea” lui Lagarde. „Este esențial să păstrăm independența în procesul decizional” în cadrul BCE, a adăugat Calvino.

Cursa pentru șefia BCE

Olandezul Klaas Knot și spaniolul Pablo Hernandez de Cos sunt cei doi candidați oficiali pentru a-i lua locul lui Lagarde. Nadia Calvino, fost ministru spaniol al economiei, i-a descris pe amândoi ca fiind „foarte puternici din punct de vedere tehnic”.

Înainte de reuniunea de luni a miniștrilor de Finanțe din zona euro, Kyriakos Pierrakakis, președintele Eurogrupului, a precizat că întâlnirea va servi drept „etapă de informare” în cadrul procesului de selecție a unui candidat.

„Înțelegem că trebuie să acționăm cu rapiditate. Obiectivul este ca întregul proces să fie finalizat până la sfârșitul anului. Este un calendar strict”, a spus Pierrakakis.

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) este brațul financiar al Uniunii Europene, deținut de cele 27 de state membre, și una dintre cele mai mari bănci multilaterale de dezvoltare din lume. În 2025, Grupul BEI a încheiat contracte noi de finanțare și consultanță în valoare de 100 de miliarde de euro pentru peste 870 de proiecte.

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