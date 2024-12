Ce oraș a câștigat titlul Capitala Tineretului din România pentru 2024: "A candidat de trei ori"

Municipiul Vaslui a devenit Capitala Tineretului din România în anul 2025 la a treia încercare de a obține acest titlu. Primăria Vaslui va desfășura proiectul pe cinci direcţii: antreprenorial, cultură, civico-politic, ecologie, digitalizare.

Primăria Vaslui a transmis joi, 19 decembrie, că acordul de cooperare privind acordarea titlului „Capitala Tineretului din România” şi pentru implementarea programului „CCED” a fost semnat miercuri, 18 decembrie 2024.

”Oraşul Vaslui a câştigat titlul „Capitala Tineretului din România” pentru anul 2025, urmând să îşi desfăşoare mandatul în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2025, cu programul ACCED, compus din cinci linii directoare generale, ce au la bază cinci domenii de activitate de profesionalizare sau re-profesionalizare, respectiv: A - antreprenorial, C - cultură, C - civico-politic, E - ecologie, D - digitalizare. Premiul în valoare de 50.000 euro, oferit de Banca Comercială Română, co-iniţiator al programului „Capitala Tineretului din România”, reprezintă un punct de pornire pentru finanţarea şi implementarea proiectelor propuse sub conceptul #întinerEŞTI”, au declarat reprezentanţii Primăriei Vaslui.

Ei au adăugat că acest conceptul al oraşului Vaslui - #întinerEŞTI - este o mişcare iniţiată de către tineri, ce are ca scop principal sincronizarea şi tratarea, sub aceeaşi umbrelă, a intereselor mai multor categorii sociale din oraş.

Programul de capitală va avea la bază ACCED: o denumire pentru o mişcare recurentă în Vaslui, ce a prins formă din nevoia tot mai accentuată a tinerilor de a face din oraşul lor şi din judeţ un loc mai bun şi plin de oportunităţi.

”Municipiul Vaslui a fost desemnat „Capitala Tineretului din România 2025”, un titlu ce reflectă eforturile constante ale oraşului de a sprijini tineretul şi de a crea un mediu atractiv şi incluziv. Semnarea acestui acord marchează începutul consolidării unui mediu favorabil implicării active a tinerelor generaţii în proiecte destinate tinerilor. Acest parteneriat va sprijini dezvoltarea de proiecte care promovează educaţia, cultura şi dezvoltarea personală a tinerelor generaţii, stimulându-le implicarea activă în viaţa comunităţii. Suntem onoraţi de această recunoaştere şi avem convingerea că Vasluiul, un oraş cu un potenţial uriaş, va demonstra că este un punct de referinţă în peisajul cultural şi educaţional al ţării”, a declarat Lucian Branişte, primarul municipiului Vaslui.

Vaslui a candidat de trei ori pentru acest titlu.

”Vaslui este singurul oraş care a candidat de trei ori pentru a câştiga acest titlu. Şi până la urmă a reuşit. Anul 2025 va fi cu siguranţă despre un Vaslui altfel. Un Vaslui pozitiv şi concentrat pe construcţie. Consiliul Local şi echipa executivă a Primăriei Municipiului Vaslui formează de departe una dintre cele mai deschise şi conştiente administraţii locale de până acum, iar acest lucru va fi cu siguranţă decisiv. Împreună cu echipa Federaţiei Tinerilor din Vaslui, acest oraş îşi doreşte să pună tinerii în mijlocul dezvoltării urbane şi în centrul atenţiei tinerilor din întreaga ţară. Suntem convinşi că anul 2025 ne va oferi multe momente de celebrare şi ne asumăm să fim alături de acest oraş şi de tinerii săi”, a declarat Mircea Meriacri, preşedintele Consiliul Tineretului din România.

