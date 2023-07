Capitala Ucrainei, atacată cu drone iraniene de către forțele ruse înaintea summitului NATO de la Vilnius

Rusia a efectuat un atac nocturn cu dronă la Kiev - al doilea atac aerian de la începutul lui iulie -, anunţă marţi autotităţile ucrainene, înaintea deschiderii unui summit NATO care urmează să se concentreze asupra situaţiei din Ucraina, relatează AFP.

”Inamicul a atacat Kievul din aer a doua oară luna aceasta”, anunţă Administraţia Militară a Kievului într-o postare pe Telegram.

Atacul a provocat pagube minore, precizează ea.

El a fost comis cu drone de fabricaţie iraniană de tip Shahed, lansate din sud, potrivit administraţiei, probabil din regiunea rusă Krasnodar.

”Toate ţintele aeriene detectate care veneau către Kiev au fost distruse de către forţele şi mijloacele apărării noastre aeriene”, anunţă aceaşi sursă, fără să precizeze nunărul dronelor doborâte.

Ministerul ucrainean de Interne a anunţat că fragmente de dronă au fost localizate în regiunea Kiev.

Consequences of a drone attack on the #Kyiv region. 12 private houses were damaged. pic.twitter.com/AMEAxnQfKI