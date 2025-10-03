Un oraș cu peste zece milioane de locuitori nu mai poate fi capitală pentru că are probleme grave. Una dintre ele este apa potabilă insuficientă

Orașul Teheran, o metropolă care a ajuns la peste 10 milioane de locuitori, se confruntă cu tot mai multe probleme, ceea ce ar putea impune mutarea capitalei Iranului într-o altă zonă a țării.

Președintele Masoud Pezeshkian a avertizat că Iranul va fi nevoit să-și mute capitala, care acum este la Teheran, din cauza extinderii excesive a orașului, a apei potabile insuficiente și a riscurilor tot mai mari de tasare a terenului, a anunțat publicația britanică The Guardian la data de 2 octombrie 2025. De exemplu, metropola Teheran a ajuns să consume un sfert din cantitatea de apă potabilă a Iranului. Orașele care au ajuns să se confrunte cu lipsa de apă sunt Teheran, Karaj și Qazvin. Una dintre explicațiile crizei de apă este scăderea precipitațiilor. În anul 2024, precipitațiile au fost de 140 milimetri (140 de litri pe metru pătrat), în timp ce nivelul standard este de 260 de milimetri. Deci precipitațiile au scăzut cu 50 - 60 la sută. În anul 2025, situația este la fel de critică, dar sunt și estimări care evaluează precipitațiile din anul 2025 la sub 100 de milimetri.

Viitoarea locație a capitalei, care acum este la Teheran, va fi, probabil, în sudul țării.

Masoud Pezeshkian a explicat că a adus această problemă în atenția liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, anul trecut. Pezeshkian a recunoscut că, în ciuda criticilor primite, își menține ideea de a muta capitala, întrucât nu există o altă rezolvare.

Pezeshkian a prezentat această situație în contextul unei vizite în provincia Hormozgan, situată pe țărmul Golfului Persic, în fața statului Dubai, sugerând că viitoarea capitală a Iranului poate fi în această zonă.

„Această regiune este situată pe țărmurile Golfului Persic și oferă acces direct la apele deschise și dezvoltarea relațiilor comerciale și economice", a explicat președintele Iranului.

