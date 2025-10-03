Un oraș cu peste zece milioane de locuitori nu mai poate fi capitală pentru că are probleme grave. Una dintre ele este apa potabilă insuficientă

Autor: Mihai Diac
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 22:30
219 citiri
Un oraș cu peste zece milioane de locuitori nu mai poate fi capitală pentru că are probleme grave. Una dintre ele este apa potabilă insuficientă
Presedintele Iranului, Masoud Pezeshkian - Foto Hepta

Orașul Teheran, o metropolă care a ajuns la peste 10 milioane de locuitori, se confruntă cu tot mai multe probleme, ceea ce ar putea impune mutarea capitalei Iranului într-o altă zonă a țării.

Președintele Masoud Pezeshkian a avertizat că Iranul va fi nevoit să-și mute capitala, care acum este la Teheran, din cauza extinderii excesive a orașului, a apei potabile insuficiente și a riscurilor tot mai mari de tasare a terenului, a anunțat publicația britanică The Guardian la data de 2 octombrie 2025. De exemplu, metropola Teheran a ajuns să consume un sfert din cantitatea de apă potabilă a Iranului. Orașele care au ajuns să se confrunte cu lipsa de apă sunt Teheran, Karaj și Qazvin. Una dintre explicațiile crizei de apă este scăderea precipitațiilor. În anul 2024, precipitațiile au fost de 140 milimetri (140 de litri pe metru pătrat), în timp ce nivelul standard este de 260 de milimetri. Deci precipitațiile au scăzut cu 50 - 60 la sută. În anul 2025, situația este la fel de critică, dar sunt și estimări care evaluează precipitațiile din anul 2025 la sub 100 de milimetri.

Viitoarea locație a capitalei, care acum este la Teheran, va fi, probabil, în sudul țării.

Masoud Pezeshkian a explicat că a adus această problemă în atenția liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, anul trecut. Pezeshkian a recunoscut că, în ciuda criticilor primite, își menține ideea de a muta capitala, întrucât nu există o altă rezolvare.

Pezeshkian a prezentat această situație în contextul unei vizite în provincia Hormozgan, situată pe țărmul Golfului Persic, în fața statului Dubai, sugerând că viitoarea capitală a Iranului poate fi în această zonă.

„Această regiune este situată pe țărmurile Golfului Persic și oferă acces direct la apele deschise și dezvoltarea relațiilor comerciale și economice", a explicat președintele Iranului.

S-au calificat la Mondialul de fotbal, dar nu sunt primiți în America de Donald Trump
S-au calificat la Mondialul de fotbal, dar nu sunt primiți în America de Donald Trump
Statele Unite refuză delegației Iranului accesul la tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2026, care va fi organizată în comun de Canada, Mexic și SUA, potrivit purtătorului de cuvânt al...
Ar putea candida Maia Sandu la viitoarele alegeri prezidențiale din România? Răspunsul premierului Ilie Bolojan
Ar putea candida Maia Sandu la viitoarele alegeri prezidențiale din România? Răspunsul premierului Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan susţine că nu s-a gândit la scenariul în care Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, ar putea candida la alegerile prezidenţiale din România, după ce-şi va...
#Capitala, #metropola, #metropole viitor, #teheran, #Iran, #Teheran Iran, #lipsa apa potabila, #seceta, #Hassan Rouhani , #Iran
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A murit la doar 22 de ani, la doua saptamani dupa ce a facut un pas urias. Cauza decesului, neasteptata
Digi24.ro
Patru sefi la doar 14 angajati, intr-o directie a Ministerului Agriculturii. Explicatia conducerii: "Nu ma ocup eu, intrebati la HR"
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce Statele Unite nu mai pot dicta regulile jocului cu China
  2. Noi alerte de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale și ninsori în următoarele ore UPDATE
  3. Un oraș cu peste zece milioane de locuitori nu mai poate fi capitală pentru că are probleme grave. Una dintre ele este apa potabilă insuficientă
  4. Schimbări majore la vârful Forțelor Aeriene ale SUA. Generalul Thomas Bussiere își anunță retragerea din fruntea structurii responsabile de arsenalul nuclear
  5. "E impardonabil". Premierul Ilie Bolojan așteaptă finalizarea anchetei în scandalul vilei RAAPPS subînchiriată EximBank. "Anormalități care îi scandalizează pe cetățeni"
  6. O structură dintr-un minister are patru șefi la 14 subalterni. Ce explicație oferă directorul general
  7. Un jurnalist francez a murit într-un atac al rușilor, în Ucraina. El și un fotograf ucrainean ar fi fost special vizați de drona FPV
  8. Schema prin care un român din Franța a făcut o mică avere. Avea o înțelegere cu directoarea unei școli de șoferi
  9. Cum au schimbat fața războiului din Ucraina unitățile de elită rusești de drone „Rubikon” și „Ziua Judecății”
  10. Dispută diplomatică între Varșovia și Budapesta. Polonia acuză Ungaria că „finanțează” războiul Rusiei din Ucraina

Ultimele emisiuni

Acum 8 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli