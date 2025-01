Mașină suspectă la Capitoliu după atacul armat din New Orleans și Cybertruckul explodat în Las Vegas. Șoferul a fost reținut VIDEO

Poliția Capitoliului a oprit un automobil suspect care se deplasa în apropierea acestei instituții din Washington, în dimineața de 2 ianuarie 2025.

"Înainte de ora 10 a.m., ofițerii noștri au zărit o mașină care circula de-a lungul trotuarului, lângă Peace Circle și în zona verde de lângă Third Street, NW și Constitution Avenue. Polițiștii l-au reținut pe bărbat (probabil pe șofer - n.n.). Vă rugăm să continuați să evitați zona în timp ce investigăm mașina", a anunțat Poliția Capitoliului într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Potrivit imaginilor postate pe Internet, mașina suspectă este un automobil Mazda, de culoare gri, cu număr de înmatriculare de Virginia.

Reacția rapidă a polițiștilor din SUA față de această mașină suspectă intervine după cele două atacuri teroriste care au îngrozit Statele Unite, în prima zi a anului 2025.

Before 10 a.m., our officers spotted a car that had been driving along the sidewalk, near Peace Circle, and into the grassy area near Third Street, NW, & Constitution Avenue. Officers took the man into custody. Please continue to avoid the area while we investigate the car. pic.twitter.com/uyg3r2IWuc