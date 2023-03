”Capra cu 3 iezi”, încă un film românesc ce împarte internetul în două: ”Nu ar trebui să existe, groaznic”

Filmul românesc ”Capra cu trei iezi”, care o are în rolul principal pe Maia Morgenstern, a ajuns pe locul 1 în topul Netflix privind cele mai urmărite filme din țara noastră.

Filmul a rulat și în cinematografe, unde a adunat aproximativ 130.000 de spectatori și a avut încasări de 560.000 de dolari. Pelicula este încadrată la categoria thriller de groază și a apărut pe platformă în 23 martie. Fiind atrași de numele marilor actori, precum Maia Morgenstern sau Marius Bodochi, nu este de mirare că românii au vrut să îl vizioneze, ajungând în top, însă mulți s-au declarat dezamăgiți total de producție.

”Horror!!!!!!

Cum să faci așa film cu copii!!!!

Dacă se uită copiii la film rămân traumatizați, față de cum știau ei povestea!”

”Un film ce n-ar fi trebuit să existe....crud, tâmpit, limbaj creat numai din arhaisme 90%...o poveste adaptată ce n-ar fi trebuit gândită ca film niciodată. Groaznic...n-ai cum să extrapolezi în așa hal povestea și să transformi "iezii" în copii....crud...jalnic...groaznic”

”Un film horror de prost. Nu ne mai facem bine! Exclus să fie văzut de copii”

”Of of... Același tipar de când mă știu în filmele romanești..ca la teatru....Sper să ne facem bine și noi în industria de film. Ecranizări după orice s-ar face, nu putem depăși tiparul...Prea profundă pentru mine toată "industria" filmului romanesc....”

”Fără supărare dar mi se pare o dramă foarte proastă, nu poveste!”

”Ce prostie de film”

”M-a traumatizat filmul ăsta și ați ruinat povestea pentru mine. Mă duc să arunc cărțile cu capra cu trei iezi că nu vreau să mai aud de ea..... mai faceți și voi o comedie”

”Nicio urmă de horror...slab, o piesă de teatru...”, sunt câteva dintre comentariile adăugate pe pagina Netflix România, la postarea de promovare a filmului.

Pe de altă parte, au existat și români care susțin că le-a plăcut filmul.

”Bun filmul, văzut în cinema”

”Extraordinar de bun”

”Bun, foarte bun. Incredibilă atmosfera”

”Mamă, doamne, cați ipocriți și tâmpiți! Băi, povestea populară Capra cu 3 iezi e horror, ea în sine, filmul e o adaptare super reușita! Cred că e cel mai bun film făcut în ultimii 20 de ani în România! Peisaje, cadre, costume, actori, e un film făcut cu 5 actori, 2 excepționali și 3 copii! Ăștia care sunt vulgarizați de anumite scene unde sunt implicați minori cred că nu au văzut vreun film Thriller sau Horror cu copii și ei cred că povestea Caprei cu 3 Iezi e un basm cu zâne și prinți!”

Adaptarea pentru cinema a poveștii lui Ion Creangă este un horror psihologic care dezvăluie latura întunecată a naturii umane. În România rurală a secolului al XIX-lea, izolată de lume, o văduvă și mamă a trei copii (Maia Morgenstern) este nevoită să țină piept unui vechi prieten de familie care, văzându-i fără apărare, își dă în vileag adevărata natură sadică (Marius Bodochi). Rolurile copiilor sunt interpretate de Antonio Gavrilă, Răzvan Ilina şi Silviu Corbu.

„Este și un pic horror. Este și un pic thriller. Este și un pic psihologic. Are o atmosferă care te face să ieși un pic șocat din sală, după ce îl vezi. Eu am făcut un film care să fie 100% pentru public. Nu am făcut nimic în plus. Am luat exact ceea ce mi-a oferit Ion Creangă. Și am atașat la poveste felul meu de a gândi și de a lucra, așa cum am învățat și cum m-am construit ca regizor de film în cei cinci ani de muncă la Hollywood“, a declarat Victor Canache, regizorul filmului, la Adevărul Live.