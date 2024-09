Momentul în care vizitatori buclucași sparg ușa unui bloc din Pipera, „de la lux”. Reacția poliției: „Da’ ce vreți, domne, să amendăm caprele?!” VIDEO

Corina Băcanu, o creatoare de conținut, cunoscută pentru comentariile amuzante de pe rețelele de socializare, în special pe Facebook și Instagram, a distribuit un clip video surprins de o cameră de supraveghere dintr-un bloc din pipera.

În postarea sa, Băcanu povestește despre un prieten care și-a cumpărat un apartament de lux în Pipera. Acesta s-a confruntat cu o situație absurdă: caprele vecinului i-au spart ușa de la intrare în timpul zilei.

„Un prieten de-ai mei, băiat deștept 99% din timp, a decis la un moment dat să își cumpere un apartament în Pipera. La Lux. 🤦

Acum câteva zile, dupa ce s-au kkt sub geamul lui ani de zile, caprele vecinului i-au spart casa. Ziua, ca oațele.

Imaginile sunt chiar din casa lui, din cartierul oooo pulent.

La poliție: “da’ ce vreți, domne, să amendăm caprele?!??”

Dacă nu trăiți în România, hai aci, că sigur unde sunteți vă plictisiți de muarte”, se arată în postare.

Postarea s-a viralizat rapid, atrăgând numeroase comentarii:

„Sunt cei 3 iezi din poveste”.

„Mie mi-a intrat în curte un câine de stână, foarte maaarree....am încercat să îl dau afară dar nu voia să plece nicicum. Mi s-a făcut frică de el. Mi-am luat câinele și am ieșit în stradă și am început să cer ajutor la instituțiile statului. Prima sugestie a fost să îl adopt că se părea că dumnealui, câinele, mă alesese. Și am întrebat: dacă intra un urs, tot așa?Trebuia să îl adopt pentru că mă alesese?În cele din urmă au venit 4 jandarmi cât ușa, care nu au reușit să îl prindă, așa că a intervenit un medic veterinar și l-au relocat. Oricum dacă agresam cumva câinele intervenea protecția animalelor...deci dacă agresați animalele amendă....dar dacă ele ne agresează pe noi??? Noi cum ne apărăm?? Temă de studiu”, scrie altcineva.

„E un țap tânăr, se lupta cu reflexia din oglindă. Dacă merge cu filmarea și cu avocatul la poliție, brusc își amintesc ăia cine e de amendat. Că la noi dacă te duci frumos cred că ești prost. Doar cu "să mori tu că vrei să amendezi capra" funcționează”, se arată într-un alt comentariu.

„Nu știu cum e legea la lux în Pipera, dar la mine-n târg e interzis să crești animale”, scrie altă persoană.

