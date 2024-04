Vara vine mai repede în Capri. Una dintre cele mai selecte insule din Europa e îmbrăcată acum în galben și verde și înconjurată de albastru REPORTAJ

Pe o listă a celor mai exclusiviste locuri din Europa, demne de vizitat din martie până în noiembrie, insula Capri ocupă un loc de cinste.

Este refugiul ideal după sau în timpul unui sejur la Napoli, oraș recunoscut pentru contrastele sale, care încă se zbate între mizerie și frumusețe.

Capri însă e altceva și pare rupt dintr-un decor pictat de zeii antichității. De fapt, se crede că insula a fost stațiune turistică încă dinainte de Hristos, când aici au locuit grecii, peste care au venit romanii.

În anul 29 î.Hr. împăratul Octavian August a achiziționat insula de la orașul Napoli în schimbul insulei Ischia, construindu-și pe ea un palat. Succesorul său, împăratul Tiberius, a petrecut aici 10 ani și a construit 12 vile în semn de necunoștință față de cei 12 zei ai Olimpului.

Mai târziu, Capri a devenit destinația preferată a aristocrației italiene, britanice și franceze. Bourbonii din secolul al XVIII-lea veneau aici la vânătoare de prepelițe, iar, ulterior, artiști, poeți și personalități din alte domenii și-au găsit inspirația sau odihna pe plajele calcaroase ale insulei.

Capri și Anacapri sunt separate de un munte

Capri înseamnă în principal multă verdeață, colorată de lâmâii galbeni, plini de fructe în această perioadă a anului. Exceptând portul Marina Grande, pe insulă există două orașe: Capri și Anacapri, separate printr-un pisc de munte.

Diferența dintre ele e simplă și dată chiar de nume. Anacapri are prefixul ana care înseamnă „deasupra” în greaca veche, satul fiind situat la o înălţime de 275 m peste nivelul mării. Străduţele înguste şi casele albe aduc aminte de insulele greceşti din Marea Egee, la fel și grădinile pline de palmieri și mușcate îmbujorate. Asemenea întregii insule, exceptând verdele, galbenul și albastrul sunt culorile predominante. Galben de la lămâi, albastru de la mare.

Cele mai căutate locuri din Anacapri sunt Villa San Michele, construită de medicul suedez Axel Munthe pe locul unei vile, datând din vremea împăratului Tiberius, şi Monte Solaro, ce oferă panorame spre restul insulei. Accesul pe acesta se face cu telescaunul. De asemenea, la 3 km de sat se află farul istoric Punta Carena. Anacapri e ușor de bătut la pas, alene, pe străduțele înguste, pe care se strecoară mașini și scutere, ca printr-un labirint.

Aer din anii 1970, cu străduțe înguste și înflorate

Deși micuță, insula are un sistem de transport bine pus la punct, cu niște microbuze adaptate străzilor înguste. Dacă în Capri se poate urca din port și pe jos, luând la pas niște scări care se strecoară printre vile, pentru a ajunge în Anacapri cel mai bine e să apelezi fie de microbuz, fie de taxi. E destul de departe pe jos. Sau, pentru îndrăzneți, un scuter închiriat din port, e varianta la îndemână.

Anacapri e partea mai romantică și mai liniștită din insulă, dar adevăratul spectacol este în Capri, locul unde se găsesc majoritatea restaurantelor şi unităţilor de cazare. Străduțele pietruite relaxat, străjuite de leandri colorați și flori cățărătoare dau un aer pe decupat din filmele din anii '70 și parcă te aștepți ca oricând într-o decapotabilă de epocă să apară Alain Delon și Sophia Loren, să coboare și să ia o înghețată, de la una dintre gelateriile deschise la parterul clădirilor.

Cu sau fără legătură cu cei doi mari actori, în Capri chiar se filmează adesea, ultima peliculă care a beneficiat de peisajele de aici fiind The Hand of God, realizat în 2021.

Stâncile Faraglioni, cel mai instagramabil cadru

În Capri, nu trebuie ratate Villa Jovis, Grădinile lui Augustus, de unde se văd stâncile Faraglioni, care se înalţă spectaculos din mijlocul Mării Tireniene, mănăstirea Certosa di San Giacomo şi recent restauratele vile Lysis şi Malaparte construite la începutul secolului XX. Drumul Via Krupp este, de asemenea, un must see, cu o poveste interesantă. Un bogat industriaș german, Friedrich Alfred Krupp, la începutul secolului al XX-lea, a cerut să i se construiască o cale directă de acces de la hotelul său către portul Marina Piccola, acolo unde obișnuia să-și țină iahtul în fiecare vară. Așa a apărut această potecă șerpuită din vârful stâncilor către mare.

Capri înseamnă aromă de iasomie, flori de mandarin, lămâi sau portocal, arbori exotici, smochini, limoncello, înghețată și espresso. Totul e colorat și miroase a bine. În perioada aceasta temperaturile nu scad sub 22 de grade și soarele stă până la 12 ore pe cer. Trecerea dintre primăvară și vară se face mult mai devreme ca la noi și e perioada perfectă pentru a vizita insula, deoarece în sezon, pe lângă faptul că e foarte cald, abundența de turiști aduce o aglomerație iritantă.

Grota Albastră, locul cu o lumina unică

Nu poți să pleci din Capri fără să vezi Grota Albastră, iar dacă o faci e cel mai bun motiv să te întorci acolo. În 1826, pictorul şi scriitorul german August Kopisch a redescoperit-o întâmplător, în timp ce înota pe malul nordic al insulei. Statuetele romane găsite în grotă au demonstrat faptul că aceasta era cunoscută în antichitate, însă cu timpul s-a pierdut în uitare.

La Grota Albastră se poate ajunge fie cu vaporaşe din Marina Grande, fie cu autobuzul sau taxiul din Anacapri. Apoi urmează transferul în nişte bărcuţe cu vâsle, singurele care pot intra în grotă prin mica deschidere de la suprafaţă. Grota se vizitează doar atunci când nivelul mării permite asta, iar culoarea ei deosebită este rezultatul unui joc fascinant de lumini.

Aparent, singura sursă de lumină este o deschidere în perete, de aproximativ 1,5m, însă lumina pare să vină din apă. O a doua deschidere mai mare, subacvatică, este principala sursă de lumină şi care oferă culoarea albastră despre care se spune că e unică în lume.

Pentru a se putea observa efectul ei special, peştera trebuie vizitată în zilele însorite, dar asta nu e o mare problemă, deoarece în Capri este mai mereu soare, chiar dacă adesea plouă rapid și abundant, mai ales în lunile de iarnă.

Ce trebuie să știți despre Capri:

• Insula Capri are 6,7 kilometri lungime și aproximativ 2 kilometri lățime, iar suprafața sa măsoară 10,4 kilometri pătrați.

• Monte Solaro este punctul situat la cea mai mare altitudine de pe insulă și măsoară 589 de metri înălțime.

• Clima este mediteraneană. Temperatura medie este de +10°C în februarie și de +28°C în august.

• Pe insulă nu există izvoare sau râuri, iar irigarea este asigurată în principal de ploi. Precipitațiile asigură însă cultivarea măslinilor, a viței de vie și a arborilor citrici, care reprezintă afaceri profitabile.

• Populația insulei este de 12.000 locuitori cu o densitate de 1.154 locuitori pe km².

• Capri este vizitată anual de peste o jumătate de milion de turiști, care aduc încasări generoase la bugetul local.

• Începând cu a doua jumătate a secolului XIX personaje precum Friederich Alfred Krupp, Maxim Gorki, Norman Douglas sau Axel Munthe au cumpărat sau construit vile pe insulă. Acum, Mariah Carey fiind proprietara unei vile pe insulă.

• Pe insulă se poate ajunge ușor cu feribotul din Napoli (37 km -50 de minute) sau din Sorrento (19 km – 20 de minute), prețul unui bilet fiind în jur de 20-25 de euro, depinde de oră și companie. Acesta ajunge la malul golfului Marina Grande, folosit de majoritatea ambarcațiunilor, deși mai există un port – Piccolla – aflat în sud.

• La Napoli zboară zilnic, de la București, compania Wizz Air, drumul durează o oră și 45 de minute, iar biletele sunt destul de ieftine, sub 100 de euro în această perioadă. Napoli e poarta de intrare atât către Capri, cât și către Coasta Amalfi, un alt loc minunat din sudul Italiei.

• Cazările în Capri nu sunt tocmai ieftine și nici într-o ofertă nelimitată, dar insula se poate vizita ușor într-o zi, de dimineața până seara. Cea mai bună variantă este o cazare în Napoli, un oraș mare.

• Nici prețurile la restaurante nu sunt tocmai prietenoase, dar nici atât de exagerate precum spune legenda. Poți să mănânci și cu 25 de euro și cu 250 de euro, depinde de puterea buzunarului și preferințele culinare.

• Aurora este un restaurant popular cu reputația de a găzdui celebrități, precum Mariah Carey, Elton John, Beyonce, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Cristiano Ronaldo și Kim Kardashian.

• Suvenirele sunt scumpe pe insulă și, în mare parte, aceleași lucruri pot fi cumpărate și din Napoli sau Sorrento, la jumătate de preț.

• Taxiurile din Capri sunt foarte confortabile, cu capotă rabatabilă. Ele pot găzdui până la 6 persoane, având două rânduri de banchete în spate.

