Insulă din Italia „invadată” de turiști. Cum arată locul vizitat zilnic de 16.000 de persoane FOTO/VIDEO

Italienii se plâng că nu mai au loc de turiști. Până la 16.000 de turişti ajung zilnic pe insula Capri din Marea Mediterană, depăşindu-i pe cei 12.900 de rezidenţi, iar mulţi dintre aceşti vizitatori stau şi peste noapte, în condiţiile în care din ce în ce mai multe locuinţe sunt închiriate turiştilor, ceea ce creează probleme rezidenţilor, transmite Reuters.

Insula mediteraneană este un microcosmos pentru multe destinaţii turistice fierbinţi din Europa.

„Capri a devenit un dormitor pentru turişti. Sunt mai mulţi oameni care ajung pe insulă decât putem face faţă, iar familiile nu pot să prindă rădăcini aici pentru că nu îşi permit să stea”, spune Teodorico Boniello, preşedintele asociaţiei consumatorilor locali.

Localnicii depind de turişti pentru mijloacele lor de trai însă explozia turismului de masă riscă să transforme locaţiile lor frumoase în aglomeraţii sufocante.

Unele oraşe italiene au început să reacţioneze. Veneţia a devenit zilele trecute primul oraş din lume care percepe o taxă de intrare pentru vizitatori în perioadele de vârf. Florenţa a interzis noi închirieri de locuinţe din centrul său istoric iar parcul Cinque Terre de pe riviera italiană a început să perceapă 15 euro pentru cei care vor să parcurgă un traseu popular de-a lungul coastei, în ideea de a evita supra aglomerarea.

Capri a dublat propria sa taxă aplicată vizitatorilor, de la 2,5 până la 5 euro, pe care cei dinafară trebuie să o plătească pentru a lua feribotul din Napoli sau Sorrento până pe insula Capri, începând din aprilie şi până în octombrie.

„Încercăm să convingem mai mulţi oameni să ne viziteze în timpul iernii”, spune primarul din Capri, Marino Lembo.

Însă această taxă este puţin probabil să îi descurajeze pe turişti să călătorească pe insula Capri, care are peste patru milioane de fotografi tăguite pe Instagram, şi atrage valuri de turişti care doresc să adauge aceleaşi imagini pe paginile lor de social media.

